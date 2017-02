Halvparten av tittelforsvarerne mister antakelig VM: – Blir mer spennende i år

Saken oppdateres.

– Det er kjedelig. Det er klart når det er mesterskap så har du alltid lyst til å se de beste i sin beste form. Det hadde vært artig å se Therese Johaug i løypa i år òg, og selvsagt Johan Olsson. Det er få som har et så høyt toppnivå som ham. Det blir en stor attraksjon fattigere hvis han ikke stiller, sier Frode Estil, som har vunnet fire VM-gull i sin langrennskarriere.

Johaug får som kjent ikke muligheten til å forsvare gullet på 15-kilometeren med skibytte og tremila. I dag ble det klart at FIS avviser anken fra Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten.

Vylegzjanin er tittelforsvarer på 30 kilometer med skibytte. I tillegg virker svenske Johan Olsson, som vant gull på hjemmebane på 15 kilometeren, svært usikker grunnet sykdom. To uker før VM starter er han ikke i trening grunnet forkjølelse.

– Flere andre profiler

– Nå er heldigvis mange andre profiler klare, så vi vil ikke merke at tre–fire tittelforsvarere er borte. Det blir spennende konkurranser med høyt nivå selv om, men man ønsker jo alltid som utøver at samtlige er med, så slipper man synsing etterpå. «Hvis Johaug hadde vært med» eller «hvis Olsson hadde vært med». Men for publikum blir det uansett veldig spennende, sier NRK-ekspert Petter Skinstad.

Sønnen til Åge Skinstad, tidligere sportssjef for langrenn, vil ikke avskrive Olsson ennå.

– Olsson har vært uheldig hvis han ikke stiller. Det er naturligvis veldig synd. Spesielt for svenskene og også for VM, men det er for tidlig å avskrive ham. Han har slått tilbake etter sykdom før, mener Skinstad.

– Mer spennende i år

Til tross for at sterke russere som Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Petukhov og Vylegzjanin ikke vil delta, har Russland en av de største favorittene i Tour de ski-vinneren Sergej Ustjugov.

– Det er mer spennende i år. Det har vært mer åpent i årets sesong enn den forrige. Det har litt sammenheng med at i Norge jobbes det knallhardt hvert år, mens i utlandet er det ofte mer mesterskapsstyrt, sier Skinstad.

Frode Estil tror Marit Bjørgen blir VM-dronning og Martin Johnsrud Sundby blir VM-konge.

– Marit er den store favoritten på kvinnesiden. Heidi Weng vil nok også komme i bedre form enn i NM, men Marit er favoritt. Det er også Martin. Ustjugov er en skummel herremann, spesielt i fellesstartene. Vi har noen norske jokere også, sier Frode Estil og lister opp Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Didrik Tønseth.

I tillegg blir nok også svenske Stina Nilsson og italienske Federico Pellegrini skumle på sprintene.

– Jeg håper flere nasjoner blander seg inn. Det hadde betydd mye for sporten. Lahti har fine løyper og mye skikultur. Det kan bli et flott mesterskap. Det hadde vært gøy om finnene bet fra seg, sier Estil.