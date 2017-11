Han er dopingutestengt på livstid, men konkurrerer likevel: - Jeg skammer meg ikke

Мне не стыдно смотреть в глаза спортсменов, выходя на старт, я ни чего не нарушал и моя совесть чиста! #croscountry #лыжныегонки #сборнаяроссии #гонки #соревнования #фис #fisski #спорт #зож #зима #лыжи #УдмуртияТерриторияСпорта #sportur

A post shared by Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin) on Nov 12, 2017 at 9:46am PST