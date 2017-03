Saken oppdateres.

Lahti: Kanskje kan han til og med begrave de vonde minnene fra dopingavsløringen i forrige Lahti-VM. Om tiden ikke er inne, så kan han i hvert fall sørge for at flere sponsorer våger å satse penger på skiløperne. Iivo Niskanen er et godt kort foran OL-sesongen 2018. Hans sisu avgjorde et renn for voksne mannfolk, bare spør Johannes Høsflot Klæbo.

25-åringen gjorde alle finners drømmer til realitet. Etter alle nederlagene vi har påført dem, kan det ikke bli større enn å slå Norge. Til og med i klassisk teknikk og med intervallstart! Foran de siste sesonger soleklare ener, Martin Johnsrud Sundby! Snakk om revansje som smaker etter den dramatiske sprintstafetten.

En bølge av hvitt og blått reiste seg på tribunen og møtte Iivo med en verbal hyllest da han rundet Lahti-svingen og tok fatt på det som var rene æresrunden i hesteskoen. Her har publikum båret frem Eero Mäntyranta, Kalevi Hämäläinen, Veikku Hakulinen, Harri og Marja-Liisa Kirvesniemi, Marjut Lukkarinen og mange andre store skinavn. Men heltene er blitt sjeldnere med årene etter som den en gang så stolte idrettsnasjonen fikk flere dopingavsløringen enn medaljer.

Niskanen er allerede så godt som vinner av kåringen årets idrettsnavn. Individuelt gull på hjemmebane blir ikke glemt på ti måneder – ikke på ti år heller. Dette er en triumf finsk skisport kan leve lenge på, fordi det er så langt mellom dem, men mest fordi den kan vise seg å bli et vendepunkt i positiv retning.

«Han lukket boken», som de sier her til lands. I dette tilfelle er boken et synonym for dopingskandalen i 2001. Dessuten kan seieren hans redde regnskapet til VM-arrangøren, for nå er det håp om å selge de 30 000 billettene som mangler på at VM 2017 går i balanse.

Gjenopplev den imponerende stemningen da Iivo Niskanen gikk inn til gull her:

Niskanens gjennombrudd kom med seieren på sprintstafetten under OL i Sotsji. Men den kom litt for tidlig. Han var ikke moden for å sole seg glansen av et OL-gull. Det ble for mye styr og utenomsportslig aktivitet. Året etter var han syk under VM i Falun og i et forsøk på å reparere trente han seg i senk i 2016.

«I år har jeg trent enda hardere, men ikke gått renn hver helg», sier Iivo fra Oulu, en by på størrelse med Trondheim i nordre Finland. Ordene kommer støtvis på det som finnene kaller «rally-engelsk». Tenk på Petter Solberg, så skjønner du hva de mener.

På det meste så 1,2 millioner finner langrenn i helga. Bare ishockey, som kan ha opp mot to millioner seere når nasjonens helter spiller semifinale i OL og VM, noe de gjør rett som det er, samler flere finner foran skjermen. Forskjellen består i at hockey også fenger de unge, mens godt voksne utgjør tyngden som ser langrenn. Derfor trenger nasjonen sårt unge idoler som kan løfte interessen.

Iivo Henrik Niskanen er ingen Petter Northug, men han kan formulere seg så nasjonen blir våt i øyekroken: «Jeg har drømt om å høre nasjonalsangen fra toppen av seierspallen her i Lahti».

Allerede i november spådde Tor Arne Hetland at Iivo Niskanen ville bli mannen å slå etter at han vant sesongåpningen på akkurat denne distansen, og hørte om finnens VM-plan. På den store dagen var Niskanen utstyrt med de beste skiene, mye sisu og frykt for Norge. I redsel for jagende Martin Johnsrud Sundby satte han opp et vilt tempo. Da tilbakemeldingen kom om at Sundby tapte, tenkte han forbauset: «Hva i hel … er det som skjer».

Den en gang så stolte idrettsnasjonen har gått fra nederlag til nederlag. Rio-OL var en katastrofe og før den tid vekslet det mellom vondt og verre. Hopperne som var nasjonens stolthet, har falt fra førsteplass til sjetteplass på sportsrankingen de siste ni årene. Ishockey er soleklar ener, friidrett nummer to og langrenn er på vei opp fra sjette til tredjeplass. Hvor forskjellig finsk idrett er fra vår, skjønner man når man hører at fotball ikke er blant de seks mest populære.

Iivo Niskanen kan bli den største finske skistjernen siden Mika Myllylä. Mika var hans barndoms idol, men det vakte reaksjoner at han trakk den omstridte personen inn i seiersintervjuet.

La oss være litt romslige nå. Nordmenn flest synes ikke det er galt at Marit Bjørgen deler sin gullmedalje med Therese Johaug.