Harsem falt i trappa og går på smertestillende

Saken oppdateres.

LYGNA: Team Veidekke Midt-Norges Kathrine Harsem har leverte sterke prestasjoner denne sesongen, etter at hun ble vraket fra landslaget på våren i fjor.

Blant annet markerte hun seg under Tour de Ski , hvor hun kjempet seg inn til finaleplass under sprinten i Val Müstair. Sist helg ble det imidlertid bom stopp, da hun brøt 15-kilometeren under verdenscuprennet i Falun. Hun løp ut fra arenaen med tydelige smerter i albuen.

Falt i trappa

Årsaken forklarer hun slik:

– Jeg tryna i trappa hjemme for snart tre uker siden, sier Varden Meråker-løperen til Adresseavisen på NM-stadion på Lygna.

Der forbereder hun seg til to svært viktige dager. Torsdagens ti-kilometer klassisk og fredagens fristilsprint er begge distanser hun er veldig lysten på å kvalifisere seg for i Lahti-VM. I så fall bør hun prestere godt i NM.

– Det er to dager som kommer til å bli veldig viktige. Jeg skal gjøre mitt beste.

Tok ikke sjansen

Harsem forteller at hun har hatt vondt i albuen helt siden det uheldige fallet i sitt eget hjem. Likevel har hun fått både trent og konkurrert. På søndag ble det imidlertid for vondt.

– Det kjentes ut som armen dovnet bort. Jeg prøvde å gå i 2,5 kilometer etterpå, men turte ikke å ta sjansen på å gå til mål.

Hun tror det var et glipptak som førte til at armen ble overbelastet.

Venter på svar

– Jeg bruker smertestillende om nettene, forteller hun.

Harsem dro til legeundersøkelse etter rennet i Falun og venter fortsatt på svar derfra.

– Jeg regner med at det bare er noen fragmenter inni der som ligger og svømmer litt. Det er rett og slett smerten som avgjør om jeg går renn eller ikke. Akkurat nå føles det ikke noe verre, sier hun etter den siste treningsøkta på NM-arenaen før første konkurranse.

– Du tror at du kommer til å gå ti-kilometeren ?

– Ja, jeg gjør det.