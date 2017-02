Her er beviset på at Klæbo er bedre enn Sundby og Northug ved tilsvarende alder

Saken oppdateres.

Klæbo har imponert stort i sin første verdenscupsesong. 20-åringen hadde allerede vært på pallen i verdenscupen tre ganger før helgens sprint i Otepää. Der tok han sin første seier i verdenscupen noensinne. Til sammenligning brukte Martin Johnsrud Sundby 70 renn for å ta sin fjerde individuelle pallplass, nesten syv år etter sin verdenscupdebut.

Tallene i tabellen nedenfor illustrerer hvor kjapt Klæbo har tatt seniorenes nivå. Den illustrerer også hvordan for eksempel verdenscupleder Martin Johnsrud Sundby hadde lengre vei til toppen da han fikk sin verdenscupdebut i 2005.

Pilene i Klæbos så langt korte karrièrekurve ser også ut til å peke enda brattere enn det de gjorde for Petter Northug ved tilsvarende alder. Northug gikk 18 renn før han hadde like mange pallplasser som 20-åringen har til nå. Mannen Klæbo ofte blir sammenlignet med, har hintet til at det kan være mer i vente.

– Johannes er en slik type som kan vinne tourer, sprinter og det meste. En slik type som vi har savnet litt. Det er en stund siden det har kommet en slik løper på herresiden, sa Northug til Adresseavisen etter NM på Lygna. Der tok Klæbo gullet på sprinten.

Landslagssjef Vidar Løfshus skryter også av Klæbos prestasjoner i hans første hele sesong som senior.

– I år har han vel stort sett vært på pallen hver helg han har fått prøve seg. Nå skal jeg ikke legge for tunge byrder på hans skuldre, men sånn som han har sett ut hittil er han er medaljekandidat i VM, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Han har kommet som en vind og overrasket både trenere og andre utøvere, tror jeg.

Sammenlignes med Northug

Klæbo fikk ett renn i verdenscupen forrige sesong, og har de siste månedene virkelig gjort seg merke til. Flere har døpt han som «den nye Northug», grunnet begge trøndernes karakteristiske rykk. Løfshus erkjenner at Klæbo først og fremst er blitt kjent for samme rykk som «en viss annen trønder», men mener Byåsen-løperen har flere kvaliteter.

– Han er veldig god teknisk, det ser ut som han har en god følelse for det han holder på med. Johannes besitter noen veldig spesielle ferdigheter. Valgene han gjør er både kloke og gode.

Klæbo og lagkameratene Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar deltar alle i sitt første verdensmesterskap på seniornivå når VM i Lahti starter. Ingen av dem er eldre mer enn 25 år gamle.

– Jeg merker at rekruttene kommer hurtigere enn før. Da jeg begynte i skiforbundet i 2006, hadde vi ikke noe rekruttlag. Vi slet med å få opp nye navn mellom 2005 og 2007.

– Ikke enklere enn før

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener ikke nødvendigvis at det er blitt enklere å bli god, men at mulighetene til å markere seg er flere.

– Antall verdenscuprenn har økt siden Dæhlie og Ulvang gikk. Det øker muligheten for å lykkes i enkeltdistanser, som for eksempel sprint. Utholdenheten tar jo lengre tid å bygge opp, forteller Aukland.

– Ingenting tilsier at det er blitt enklere å bli god, men mulighetene er flere til å kunne bli lagt merke til i yngre alder.