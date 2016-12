Her koker det over for Tønseth. Så stakk han fra stadion i sinne.

Saken oppdateres.

VAL MÜSTAIR: Da han innså at han hadde røket, ut smalt Didrik Tønseth den allerede ødelagte staven i reklameplakatene. I rent sinne stormet han ut fra stadion uten å prate med pressen etter kvartfinalen.

Tour de Ski lørdag: 1) Sergej Justjugov, Russland, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Finn Hågen Krogh, Norge, 4) Martin Johnsrud Sundby, Norge, 5) Lucas Chanavat, Frankrike, 6) Alex Harvey, Canada, 7) Andrej Larkov, Russland, 8) Thomas Bing, Tysland, 9) Emil Iversen Norge, 10) Andrew Musgrave, Storbritannia. Øvrige norske: 28) Didrik Tønseth. Ikke til utslagsrundene: 31) Niklas Dyrhaug, 35) Simen Hegstad Krüger, 41) Hans Christer Holund, 45) Sjur Røthe.

Noen minutter senere ble han kalt tilbake av den norske landslagsledelsen. Da hadde 25-åringen roet seg.

– Det var en bra prolog og et greit heat. Så ble jeg påkjørt over kulene. Jeg følte at jeg hadde litt å gi på oppløpet, men jeg var ikke veldig bra plassert. Med en stav så var det vrient, sier han til Adresseavisen.

Russisk seier

– Var du sint fordi staven knakk eller på grunn av skuffelsen?

– Det var en kombinasjon. Det handler om veldig viktige sekunder. Jeg burde ha kommet meg til semifinalen i dag. Det kokte innvendig. Det er slik det skal være. Det blir ni dager med koking, varsler Tønseth foran de neste Tour de Ski-etappene.

Det var russiske Sergej Ustjugov som på imponerende vis vant første etappe i Tour de Ski. Han seiret i sprinten i Val Müstair foran italienske Federico Pellegrino og de to nordmennene Finn Hågen Krogh og Martin Johnsrud Sundby. Emil Iversen ble nummer ni og Tønseth plasserte seg til slutt på 28. plass.

Ville unngå gult kort

Hverken Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund eller Sjur Røthe klarte å kvalifisere seg til kvartfinalene.

Tønseth sier dette om at han først stakk av fra stadion og deretter kom tilbake til pressesonen:

– Jeg fikk beskjed om at det ville bli bråk hvis jeg ikke kom hit. Jeg tror jeg får gult kort hvis jeg ikke går her, smiler han.

Fornøyd landslagssjef

Landslagssjef Vidar Løfshus er godt fornøyd med den norske innsatsen etter første etappen i Tour de Ski.

– Det viktigste var å ha de største favorittene våre med videre. Da snakker jeg om Heidi (Weng), Ingvild (Flugstad Østberg), Martin (Johnsrud Sundby) og Finn (Hågen Krogh). Det viktigste var at de overlevde og at skaden ikke ble for stor, sier han til Adresseavisen.

Mens Ustjugov vant herreklassen var svenske Stina Nilsson sterkest blant kvinnene. Det uroer ikke Løfshus.

– Det er veldig greit. Det var de beste som vant i dag, de var liksom best gjennom hele dagen.