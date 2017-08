Her trener Johaug fire timer etter den tårefylte pressekonferansen

Her er sjansene for at RBK-backen rekker skjebnekampen

Saken oppdateres.

SEISER ALM: Få timer etter at Therese Johaug hadde fortalt verden hvordan hun følte å bli straffet med 18 måneders utestengelse av CAS, dro hun ut for å trene i solskinnet på rundt 2000 meter høyde. I bakgrunnen lå Seiers Alms berømte fjellrekke i silhuett.

Det var dette solskinnet som for ett års tid sendte Johaug ut i alle idrettsutøveres mareritt – en dopingdom.

Hun ble solbrent på leppene. Resten er historie.

Tårer i hvit T-skjorte

Like etter klokken 12 tirsdag formiddag satt hun der, på arnestedet for sin triste historie, og fortalte om hvordan det var å få den endelige dommen. Det var en skihelt i en sinnsstemning vi kunne kjenne igjen fra et konferanserom på Ullevaal stadion i september i fjor. Den gang hadde hun akkurat fått vite at hun hadde avlevert en positiv dopingprøve.

Nå skulle hun få dommen. Den endelige dommen. Fotografene var færre, journalistene var langt fra like tallrike som på Ullevaal.

Tårer var det ikke færre av. Therese Johaugs drøm om å komme tilbake til OL var ikke der mer. Den forsvant med en pressemelding og et 36 siders domsdokument fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

I tredje etasje på Hotel Steger-Dellai i Seiser Alm hadde Johaugs manager, Jørn Ernst, booket hotellets seminarrom. Grønt gulvteppe og vinrøde filtkledde stoler. Et bord, tre mikrofoner, tre stoler.

Det var stille før hun kom. Norske journalister holdt munn for en gangs skyld. Fotografer ladet kamera og ventet i skuddklar posisjon.

12.17 gikk hun inn i rommet. Hvit T-skjorte, dongerishorts som viste frem treningsbrune bein.

Hadde visst det et knapt døgn

Da hadde hun allerede visst om sin skjebne i et knapt døgn.

Som den septemberdagen i fjor skulle det handle om skuffelse, knuste drømmer og tårer.

– Jeg har trent ufattelig mye for å komme tilbake på start i OL i Pyeongchang. Det var veldig tøft å få beskjeden, og jeg kan ikke skjønne at jeg får den strenge straffen jeg har fått, sa hun.

– Jeg synes jeg er urettferdig behandlet.

Manager Jørn Ernst forteller at ingen i Johaug-leiren hadde drømt om at denne dommen skulle utvides til 18 måneder.

– Som lyn fra klar himmel, sier Johaug og Jørn Ernst nikker.

Satser på VM i 2019

Men innimellom tårene er det den fandenivoldske Therese Johaug som dukket opp. Hun nekter plent å gi seg. Selv om hele neste sesong nå er noe hun nok en gang må se på TV.

Ski-VM i Seefeld i 2019 er det nye målet hun har sett seg ut.

Samtidig innrømmer hun at det blir vanskelig å komme seg opp over denne kneika også.

Derfor spurte vi om hun makter å legge ut på en rulleskiøkt i Seiser Alm i morgen tidlig.

Svaret kom kort og kontant:

– Ja!!

– Jeg må bare bruke tiden godt fremover. Jeg må jobbende meg selv og få det litt på avstand. Jeg har en indre glede av å gå på ski og å være ute i naturen. Jeg vil stille på start igjen og jeg vil prøve å stå øverst på pallen igjen, slår hun fast.

Trener som terapi

Derfor trente hun både etter at hun fikk vite om domsavsigelsen mandag, før pressekonferansen tirsdag – og etter møtet med norske medier.

Therese Johaug bruker treningen som terapi.

– Det er viktig for hodet at man ikke bare legger seg inne på et hotellrom og sturer og ser på taklister og tenke. Det er det verste du kan gjøre som idrettsutøver, sier broren Karstein Johaug, som har vært hennes treningspartner siden hun ble utestengt.

Hans reaksjoner er sterke.

– Jeg skjønner ikke at hvis du bruker EPO og har hatt effekt av det, får du to års utestengelse. Og så får du en dom på 18 måneder for det jeg vil kalle en fillesak som beviselig ikke har hatt noen prestasjonsfremmende effekt. Helt uforståelig, sier Karstein Johaug.

