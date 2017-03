Hetland: – Skal Klæbo også reise hjem? Trønderne har sånn hjemlengsel

Saken oppdateres.

LAHTI: – Nå må jeg nok reise hjem, sier stortalentet etter 15-kilometeren, hvor han var over halvannet minutt bak gullvinner Iivo Niskanen.

– Jeg får hjem og prøve å ha fokus på det som skal skje i Drammen etter VM, fortsetter han.

Tror ikke på stafett

– Har du gitt opp stafetten ?

– Jeg tror det må et mirakel til hvis jeg skal få gå den. Jeg vil selvfølgelig gå, men jeg ser at Didrik (Tønseth) og Niklas (Dyrhaug) går svinfort. Da er det fortjent at de går.

Det norske stafettlaget er ennå ikke tatt ut, men mye tyder på at det vil bestå av Dyrhaug, Tønseth, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Skal ikke hjem

Landslagstrener Tor Arne Hetland svarte slik da han ble konfrontert med Klæbos uttalelse:

– Skal han også reise hjem? Trønderne har sånn hjemlengsel, spøker han og sikter til Emil Iversen som har forlatt VM-byen etter et skuffende mesterskap.

– Johannes er absolutt interessant i stafettkabalen. Vi skal tenke oss nøye om. Han skal i alle fall ikke hjem i kveld, sier Hetland.

Tøff åpning

Klæbo forklarer 15.-plassen med at han har for få treningstimer til å henge med på en intervallstart under så tøffe forhold som i går.

Byåsen-gutten åpnet friskt, men fikk det tungt på den siste halvdelen av løpet.

– Jeg startet tidlig og tenkte at jeg måtte prøve å sette press på dem bak meg. Hadde jeg holdt den samme farten til mål så hadde jeg vunnet. Hodet mitt er skrudd sammen slik at jeg skal kjempe fra start. Når det ikke holder, så holder det ikke. Da handler det bare om å komme seg til mål.