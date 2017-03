Hetland brast i gråt og forsvant. Nå forklarer han hvorfor.

Saken oppdateres.

LAHTI: Landslagstrener Tor Arne Hetland var så rørt at han slet med å fullføre NRK-intervjuet etter at stafettgullet var sikret.

Etterpå forsvant han fra stadion. Heller ikke skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff visste hvor han var.

Sterke følelser

Etter at Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh hadde gjennomført pressekonferansen inne i tribuneanlegget i Lahti, fikk Adresseavisen møte landslagstreneren. Han oppholdt seg da inne i serviceområdet.

– Det er like spesielt med det første gullet som trener som det er som utøver. Det er følelser.

– Det var sterke følelser?

– Det er øyeblikk som dette man lever for. Man vet jobben som guttene i smørebua gjør, alt som blir lagt ned for utøverne og jobben som utøverne også gjør. Det er det som er årsaken til dette, sier han til Adresseavisen.

– Det er spesielt

Hetland sier at han gikk bort fra presseområdet på grunn av at han ikke ville ta glansen fra utøverne.

VM-stafetten ble ekstremt spennende. Martin Johnsrud Sundby sørget for at Finn Hågen Krogh fikk gå ut med forsprang på Sergej Ustjugov. Krogh viste knallsterk innsats og klarte akkurat å holde unna. Dermed vant Norge VM-gull selv uten Petter Northug på laget.

– Det er spesielt, innrømmer Hetland om triumfen.

– Trodde du Ustjugov ville ta igjen Krogh?

– Jeg så at Finn var litt mer forsiktig med underlaget, mens Ustjugov prøvde å gå gjennom snøen. Han var jo veldig kantete i stilen og jabbete allerede ganske tidlig, mens Finn så veldig bra ut.

Sammenligner med første gullmedalje

Alle fire på det norske laget leverte meget sterke etapper.

– Var det spørsmålene fra NRK-reporteren som var årsak til følselsesutbruddet?

– Nei nei. Det handler om at man ser andre som er glade.

– Er du lettrørt?

– Det må du spørre andre om. Det er spesielle ting som gjør meg rørt, og dette var definitivt en slik ting. Det kan sammenlignes med den første gullmedaljen som utøver, sier Hetland.

Den tidligere toppløperen sier at han ikke forsvant fra pressen fordi han hadde behov for tid for seg selv. Han ønsket at utøverne skulle få komme frem i lyset fremfor ham selv.

Feiret med cola

– Nå har vi sittet her oppe (i smøretrailerens andreetasje) og drukket et glass cola. Det blir vel mer skirenn i morgen og søndag. Da er det bare å henge opp klærne til tørk igjen.

– Hvordan rangerer du denne opplevelsen mot alt det andre du har gjort i skisporet?

– Det er noe av det kuleste du kan være med på og være en del av. Dette er tøft.

Martin Johnsrud Sundby, som gikk tredjeetappen, sier dette om Hetlands følelsesutbrudd:

– Tor Arne Hetland går inn i dette med hud og hår. Jeg tror det betyr alt for ham dette og minst like mye for ham som for oss. Han er en optimal trener og han har vært utrolig nervøs for denne dagen. Det var godt å se at han fikk utløp for det.