Hetland-parets hjelp skal gjøre Bjørgens VM-oppladning perfekt

Saken oppdateres.

LYGNA: Det skjer i den idylliske alpebyen Davos, hvor hennes manager Guri Hetland og herrelandslagssjef Tor Arne Hetland har bodd i flere år.

Bjørgen har i mange år samarbeidet tett med Guri Hetland, som følger opp avtalene skistjernen har med sine samarbeidspartnere.

Langrennsparet har fortsatt leilighet i Davos, og denne får Bjørgen låne under det viktigste høydeoppholdet før avreise til Lahti.

Smadret all konkurranse

– Det blir perfekt med tanke på familien, sammenlignet med å bo på et lite hotellrom, sier Bjørgen til Adresseavisen.

Lørdag gikk hun fra konkurrentene på en måte som kan tyde på at Lahti-VM vil bli et nytt jubelmesterskap for 36-åringen fra Rognes. Med voldsom fart fra start sprengte hun feltet. Bjørgen vant 15-kilometeren nesten halvannet minutt foran Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng.

– Ting fungerer veldig bra. Som jeg sa i sommer, måtte jeg være tålmodig. VM har vært målet. Dette viser at jeg er i min beste form så langt i år. Det har gått bedre og bedre.

Vil kose seg på ski

– Hva gleder du deg mest til i Davos ?

– Det blir å koble av og gå rolig på ski. Kose meg på ski i fine omgivelser.

Vanligvis har Bjørgen og resten av den norske troppen reist til Seiser Alm i Italia før mesterskap. Snømangel er årsak til at de gjør endringer. De aller fleste løperne velger nå å bli i lavlandet og lade opp til VM på Sjusjøen.

Imponert Hetland

Landslagstrener Tor Arne Hetland er svært imponert over det han ser av Bjørgen for tiden.

– Hun er i skikkelig god form. Hun bare knallet til og gikk fra de andre. Jeg vet ikke om de har for mye respekt for henne, men jeg tror det skyldes mer at hun er i god form. Det ser meget bra ut.

I forkant av forrige helgs verdenscup i Falun lånte Emil Iversen Hetland-parets hytte i Meråker. Det endte med suksess. Nå er håpet at det samme skal skje med Bjørgen i VM.

Siden første VM-gull i 2003 har Bjørgen vunnet til sammen 14 VM- og seks OL-gull.

– Nå har det passet seg slik at vi verken har brukt hytta i Meråker eller leiligheten i Davos. Da er det hyggelig å hjelpe til. Marit må få lov til å forberede seg sammen med familien. Det er den aller beste oppladningen, sier Tor Arne Hetland.