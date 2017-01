Johnsrud Sundby om egen tabbe: - Evneveikt

Saken oppdateres.

OBERSTDORF/OSLO: Det var et samlet felt helt til aller siste runde på dagens skiathlon, før løperne begynte å ta og føle på hverandre. I hovedsak handlet dette om Martin Johnsrud Sundby, Dario Cologna og Sergej Ustjugov. Førstnevnte rykket i siste bakke, et rykk som gjorde at de tre fikk en luke inn til mål.

Ustjugov var sterkest på oppløpet, og tok sin tredje etappeseier på rad. Det har ingen klart før ham. Sundby havnet på andreplass, Cologna på tredje. Russeren leder nå Tour de Ski med 29,5 sekunder.

– Jeg skulle hatt denne seieren. Jeg er ikke verdens beste skiløper for øyeblikket, det er det en russer som er. Jeg blir så stiv i beina at det handler om å karre seg over målstreken. Jeg var ikke pigg nok til å få noen sekunder over toppen, sier Sundby til NRK.

Gikk feil på stadion

Martin Johnsrud Sundby prøvde rutinert å holde seg helt fremst i feltet. Noe mer overraskende var det at sammenlagtleder Sergej Ustjugov ikke virket like opptatt av det.

Men feltet var samlet ved skibytte. Sundby byttet først, med alle de andre norske på skuddhold. Inne på runding etter første gikk derimot 32-åringen feil, men hadde fortsatt heng på feltet. Da våknet plutselig Ustjugov, og tok teten i feltet.

– Han sov tydeligvis i timen. Det skal ikke se. Han må være skjerpet hele tiden, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Jeg hadde ikke gått gjennom løypa på forhånd. Det var helt evneveikt. Jeg turte ikke å skjære til høyre gjennom de boardsene i frykt for å bli disket, sier Martin Johnsrud Sundby til NRK.

Sundby klarte imidlertid å komme seg tilbake i en god posisjon i feltet. Både Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Hans-Christer Holund hang også fortsatt godt med i front.

Drama i første uforkjøring

Allerede i første utforbakke ble det dramatikk. I den smale trasseen ble det trangt, og omtrent ti løpere fikk et ublidt møte med snøen. Blant annet Sjur Røthe, som dog så ut til å komme noenlunde greit fra det.

– Det er ikke løperne som er for dårlige. Det blir for mange som kommer samtidig inn i den bakken, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Heidi Weng var også ute etter sitt løp og kritiserte løypen.

– Det var mye rot og klabb og babb i løypa der. Det var veldig trangt. Jeg håper de gjør noe med det til en annen gang. Å gå klassisk er fint her, men det blir altfor trangt å gå duathlon. Ellers var det en vanskelig løype å gå frem i noe særlig. Man måtte i stedet roe ned og finne flyt i skigåingen, oppsummerer Weng overfor NRK.

Finn Hågen ferdig

Finn Hågen Krogh hadde en fryktelig tung dag i sporet. Nordlendingen har hatt et tøft Tour de Ski, og fikk dessverre ikke en opptur i Oberstdorf. Han valgte å stå av.

– Det er det siste du vil, å så her. Jeg kjente det egentlig på dag to, at ting ikke var helt som de skulle. Det var nok litt at jeg hadde sprinten i kroppen, så har jeg vært litt tett. Det er noe allergi som har satt meg litt ute av spill.