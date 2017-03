I flere år har Northug kranglet med Løfshus. Her er grunnene til at forholdet er ødelagt.

Saken oppdateres.

Torsdag kveld fikk en lang konflikt et foreløpig høydepunkt da Petter Northug gikk ut og uttalte at han mente at landslagssjef Løfshus må gå av. Men det er langt fra første gang Petter Northug har kommet med stikk mot eller uttalt seg negativt om Norges landslagssjef.

Konflikten har kommet til overflaten flere ganger denne sesongen. Flere ganger har Northug kritisert laguttak, eller måten Løfshus har opptrådt i media.

Mars 2017:

I midten av mars reiste langrennslandslaget til Canada for å avslutte verdenscupsesongen. Løypene i Quebec passet Northug ypperlig, og trønderen hadde svært lyst til å reise over Atlanterhavet. Men landslagsledelsen lot han ikke bli en del av 10-mannstroppen. I etterkant av uttaket gjorde han ingenting for å skjule hva han trodde var årsaken til vrakingen.

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus imot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, sier Northug til Dagbladet.

Løfshus svarte med å si at det var vondt ikke å ta ut Northug.

– Alle har en mening om Petter Northug. Han er en gave til langrenn. Det gjorde vondt ikke å ta ut Petter. Men vi ville ha et rettferdig uttak, og Petter har ikke prestert godt. Det var viktig å gjøre uttaket basert på resultater, sa Løfshus til VG.

Johaug-saken

Aller tydeligst var Northug i uttalelsene etter Løfshus’ beskyldninger mot pressen før VM. Da la han deler av skylden for Therese Johaug-saken på mediene, som gjorde at skiforbundet ble utsatt for stort press.

– Det skal ikke skje fra en leder

Petter Northug var sterk kritisk til Løfshus’ utspill – og timingen av det.

– Det blir diskutert i laget. Man er enig om at å ta opp en sånn ting rett før et mesterskap, det skal ikke skje fra en leder. Vidar skjønner nok det selv også. Det er helt feil. Som leder så vet du at du ikke skal ta opp en slik sak i forkant av et mesterskap. Da skal det være fokus på å gå fort på ski, det sportslige og å legge til rette for løperne, sa Northug til Adresseavisen.

Vraket til generalprøven

Januar 2017:

I et av de siste verdenscuprennene ble Petter Northug overraskende vraket. Northugs plan var å teste formen på den siste sprinten før VM, men han fikk ikke gå i Falun. Han fikk gå 30-kilometeren etter at han ble tatt ut som reserve.

– Petter er forbannet. Han mener at han skulle ha fått mulighet til å komme tilbake til verdenscupsirkuset og få de gjennomkjøringene han trenger for å gjøre en optimal jobb før VM, sa Northugs trener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.

Vidar Løfshus mottok hets og drapstrusler fra skiinteresserte etter vrakingen.

2015/2016:

Northug har stått utenfor landslaget i flere år, og avtalen med Coop har vært trøblete for Skiforbundet. Konflikten kom blant annet opp før verdenscupsesongen 2015/2016. I september ble det bestemt at Northug ikke skulle få lov til å gå i verdenscupen på grunn av avtalen med Coop. Da sa Løfshus at landslaget klarte seg fint uten han.

– Først og fremst synes jeg at det er beklagelig og veldig synd. Men vi klarer oss fint uten Petter også. Det har egentlig ikke så stor betydning for planene våre, sa han til Dagbladet, og pekte på at det først og fremst var i mesterskap Northug har vært god de siste årene.

I januar var Northug på høydeopphold i Italia, men ble tvunget hjem til Norge for å delta på NM-sprinten i Røros for å være sikret VM-plass.

2014/2015:

Før Falun-VM i 2015 var det usikkert om Northug i det hele tatt fikk delta, siden han sto på utsiden av landslaget. TIl slutt ble partene enige om en avtale, og Northug tok med seg fire gull hjem fra Sverige.