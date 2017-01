«I mangel av bedre argumenter spilte Therese Johaug og advokaten rått på følelser»

Saken oppdateres.

«Hadde det norske folk vært dommere og jury, ville Therese Johaug blitt blankt frifunnet og klarert for VM i Falun, men de tre dommerne er nok for garvede til å la seg styre av følelser.

Advokat Christian B. Hjort innledet med å lese det som like godt kunne vært første avsnitt i en krimroman: «Om kvelden 4. september står Therese Johaug foran speilet sitt og smører et tynt lag på sine verkende og blødende lepper. Lite ante hun om hvilke følger dette skulle få.»

Therese Johaug klarte å holde tårene unna denne gangen, men hun leste fra sitt manus (hun hadde alt på papir) med patos og innlevelse om den vonde tiden.

«Jeg måtte stå foran hele verden og tilstå en positiv dopingprøve, selv om jeg ikke hadde gjort noe gæli.»

Selv garvede og kritisk innstilte svenske reportere kjente medynk da hun snakket om sitt emosjonelle kaos, den massive pressedekningen, den vonde opplevelsen av ikke å bli trodd, konspirasjonsteoriene og latterliggjøringen.

Forsvarets strategi gikk ut på å legge all skyld på landslagslegen. Aktoratets oppsiktsvekkende poeng om at Johaug ikke hadde gjennomført den grunnleggende antidopingopplæringen, ble snudd til hennes fordel da forsvareren Christian B. Hjort la frem listen over landslagsutøvere som manglet det kurset. Brått var det skiforbundet som satt med svarteper.

Avsløringen av ny stygg glipp bekrefter mistanken om et lederproblem i langrenn. Det oser arroganse av en så lemfeldig holdning til dopingproblematikken. Selv ikke Sundby-saken fikk skiledelsen til å ta ansvar. Hva folk flest må tenke er så sin sak.

Sponsorenes reaksjon bør kanskje bekymre skilederne mer, for det er grenser for hvor lenge de som betaler gildet vil se tabbekvoten vokse.

Therese Johaug fortalte at hun levde etter en grunnregel: «Jeg har egentlig bare hatt en regel oppi huggu mitt; at jeg ikke tar noen medikamenter uten å rådføre meg med legen på landslaget.»

Den regelen er et svakt forsvar når hun sitter på tiltalebenken for ikke å ha oppfylt kontrakten hun har signert skriftlig med WADA: Nemlig at hun har et personlig ansvar for alt hun tilfører kroppen sin. Der står det tydelig presisert at det ikke er noen unnskyldning at hun har fått stoffet fra andre.

Forsvarer Christian B. Hjort forsøkte å åpne en rømningsvei for Therese Johaug ved å vise til at CAS, idrettens voldgiftsrett, kan akseptere kortere utestengelse enn ett år.

Johaug selv hørtes ut til å være innforstått med at hun blir utestengt minst 12 måneder.

Det ble en litt merkelig scene da dommeren spurte henne ut hvordan hun ville reagere på 16 måneders utestengelse. Der og da fikk hun kjenne på frykten for at også OL i Pyeongchang kan ryke.

Tonen var svært så vennlig og utspørringen snill i denne hybriden av en høring og tradisjonell rettssak. Kanskje var det derfor ingen i salen våget å snakke om elefanten i rommet, konspirasjonsteorien om at det hele er en dekkoperasjon for noe som gikk galt uken før i Seiser Alm.

Antidoping Norge fikk kvitteringer på to tilsvarende kremer ble solgt på det nærmeste apoteket, i Castelrotto, men tok overraskende lett på etterforskningen.

Og skiforbundet har valgt å skjerme helsesjefen, som faktisk var til stede, fra å uttale seg.

For Johaugs skyld hadde den saken fortjent mer oppklaring. Nå lever konspirasjonsteorien sitt eget liv.