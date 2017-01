Idrettsjurister om Johaug: Så lenge tror vi hun blir utestengt

Saken oppdateres.

To dager med høring i domsutvalget i Norges idrettsforbund er over. Partene har forklart seg, og innen én måned får vi svaret på det alt dreier seg om:

Hvor lang straff får Therese Johaug?

For gjennomgangstonen har fram til disse dagene vært at hun neppe kan forvente seg frikjennelse. Nå mener dog idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner at frikjennelse bør være et alternativ.

– En åpning for frikjennelse

– Jeg tør ikke være med på noen forhåndsdom. Men det balanserer mot frifinnelse. Når det er så tydelig at alle de andre utøverne ville handlet på samme måte, er det vanskelig å si at Therese har skyld i det som har skjedd, mener Kjenner, som har fulgt høringene på Ullevaal stadion de to siste dagene.

Torsdag vitnet Marit Bjørgen i saken, hvor hun fortalte at utøverne stoler på legen på laget, og at hun ville gjort akkurat det samme som Therese Johaug.

– Jeg hadde spurt landslagslegen, og hatt full tillit til ham, sa Bjørgen.

På spørsmål om han mener det heller mot frikjennelse av Johaug, svarer Kjenner:

– Det er hvertfall en åpning.

– Er det realistisk at hun slipper straff?

– Det tør jeg ikke si. Men ut i fra jussen, så mener jeg det er vanskelig å si at Therese burde handlet på en annen måte, når andre utøvere ville gjort det samme som henne i en tilsvarende situasjon, sier Kjenner.

– Mellom ett og to år

Robin Mackenzie-Robinson er jurist, og kan blant annet mer enn de fleste om Idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS). Han har også vært til stede på Ullevaal under høringene.

– Jeg må si det jeg har sagt før. Jeg tror det blir minimum ett år, og maks to år. Mer nøyaktig enn det synes jeg det er vanskelig å være, også etter denne høringen, sier Mackenzie-Robinson.

Andreas Søreng Høiby er advokat, og har bistått flere idrettsutøvere med rådgivning. Han har fulgt saken med stor interesse utenfra, og tror ikke Johaug vil ende opp uten straff.

– Det som blir spørsmålet er om dommerne skal følge praksisen. Da blir det mellom 10 og 14 måneder. Om man heller skal avvikle praksisen for å sette et eksempel, hvis man kommer til at hun er helt uskyldig i dette, så kan det bli alt fra advarsel til fire-fem måneder. Men jeg har en magefølelse på mellom 10 og 14 måneder, sier Høiby.

– Kun teoretisk mulighet for frikjennelse

Straffeekspert i dopingsaker for Det svenske rikidrettsforbundet, Tommy Forsgren, sier til Expressen at det kun er en teoretisk sjanse for at Johaug kommer fra dette uten straff.

– Det krever ekstraordinære omstendigheter. Jeg har ingen gode eksempler, men tenk at en idrettsutøver som ligger og sover blir stukket med en sprøyte. Da er man helt uten skyld, sier Forsgren.

Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse. Johaug og hennes advokater har hele tiden vært klar på at de går for frikjennelse.

– Usikker på om det blir lavere enn 12 måneder

– Straffeutmålingen er uriktig. For det første er vår påstand at hun ikke skal utelukkes, subsidiært mener jeg 14 måneder er uriktig, sier advokat Christian B. Hjort til NTB.

– 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, svarte han på spørsmål om hva han vil gjøre dersom domsutvalget følger Antidoping Norges innstilling.

Mads Kaggestad har fulgt saken for TV 2, og sa følgende i kanalens sending da høringen var over:

– Jeg tror ikke det er urealistisk at det blir 12 måneder, men jeg er veldig usikker på om det blir noe lavere enn det. Samtidig tror jeg 12 måneder vil være en liten delseier for Johaug. Da får hun de to månedene ekstra til å forberede seg til OL, sa Kaggestad.