Imponerte på sprinten, men avskriver seg selv: - Bestemt meg for å ikke ta tilbudet

Saken oppdateres.

– Jeg var litt for offensiv i finalen og kjørte ut av løypa i den ene svingen. Der glapp pallsjansene. Jeg får ta det på ivrig-kontoen, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK etter å ha gått inn til 4.plass i estiske Otepää på lørdagens verdenscupsprint.

Ingen kunne gjøre noe med Stina Nilsson og Heidi Weng ble beste norske med nummer tre. Mens Ingvild Flugstad Østberg skuffet med å bli slått ut sammen med Kathrine Harsem i semifinalene, imponerte Uhrenholdt Jacobsen med å gå inn til sin første finale denne sesongen.

- Bestemt meg for å ikke gå

Men VM-sprinten er det ikke sikkert hun vil gå uansett.

– Foreløpig har jeg ikke billett før til torsdag, så da må den endres i så fall, sier hun.

– Er det godt nok til å gå VM-sprinten ?

– Det er det ikke jeg som avgjør, men jeg har vel egentlig bestemt meg for at jeg ikke skal gå om jeg så hadde fått tilbudet. Jeg får ta med meg det jeg gjør i dag. Jeg viser god form som jeg kan bruke på de lengre distansene, sier Uhrenholdt Jacobsen.

- Klønete, håpløst

Harsem falt i sitt semifinaleheat og ble altså slått ut sammen med Østberg.

– Det var klønete, håpløst. Jeg lå litt for langt bak, også hektet jeg i snøen og meg selv, sier Harsem mens hun tørket tårer i intervjuet med NRK.

– Jeg har ikke trynet i hele år, så det var litt kjipt, fortsetter hun.

Fem dager før Lahti-VM åpner med sprint, var dette et viktig løp med tanke på en plass på det norske VM-laget. Harsem mener likevel hun har vist nok til å få være med der.

Bjørgen: - Irriterende

– Jeg følte meg veldig bra i kvartfinalen og viste hva jeg var god for der. Vi får se om det holder, sier Harsem.

Også Marit Bjørgen ble hektet av i sitt kvartfinaleheat og ble i likhet med Mari Eide slått ut før semifinalen. 36-åringen var ikke av oppfatningen av at alt gikk knirkefritt for seg i heatet, men erkjenner at hun kan ha vært for snill da hun ble utslått.

– Spør du meg, var det smalt å gå inn der. Kanskje var jeg for snill og flyttet meg. Det er irriterende, men sånn er sprint, sier Bjørgen.

- Vi nærmer oss

Det ble likevel en ålreit norsk generalprøve med tre nordmenn i finalen i Estland. At Nilsson igjen gikk inn til en knallsterk seier, skuffet ikke de norske finalistene.

– Hun har vært god i hele vinter, men vi nærmer oss, sier Maiken Caspersen Falla.

– Jeg tar med meg at jeg nærmet meg henne på slutten. Løypen i Lahti er litt bredere, så det er lettere å komme forbi der, sier Weng.