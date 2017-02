Internasjonale leger samlet i Lahti: Ber Norge ta astma-ansvar

Saken oppdateres.

LAHTI: Vidar Løfshus var som eneste sportssjef på plass under møtet.

– Dette er viktig felt for oss. Vi har fått påpekt i granskningsrapporten at vi skal ta tak i det. Da må vi følge det opp og ha litt innsikt, sier Løfshus til Adresseavisen.

Debatten rundt astma og medisinbruk for langrennsløpere har levd helt siden utestengelsen mot Martin Johnsrud Sundby ble kjent på sommeren i fjor. Særlig er det bruken av forstøverapparat som har vært omstridt.

– Det er litt ulike oppfatninger om det. Det var en ting som kommisjonen oppfordret oss til å diskutere, sier Løfshus.

Finsk initiativ

Mandagens møte kom i stand på initiativ av den finske laglegen. Et lignende møte fant sted under VM i Oslo i 2011.

Den norske sjeflegen Petter Olberg forteller at det er et ønske fra alle nasjoner om nye studier rundt temaet, og at Norge skal være sentral i disse. Årsaken er det store antallet løpere som driver med langrenn på høyt nivå på norsk jord.

– Det er ikke så mange andre enn Norge som har utøvere i volum på dette nivået. Derfor ønsker de andre at vi skal gjøre noe med det. Utlendingene ser at arenaen nok bør inkludere Norge på grunn av volumet vårt. NTNU er én arena, Norges idrettshøgskole en annen.

Hardtsatsende mosjonister

Olberg peker på at luftveisplagene som toppidrettsutøvere har er annerledes enn for mannen i gata. Derfor må forskningen gjøres på dem som satser hardt og trener mye.

– I Norge har vi mosjonister som trener nesten like mye som toppidrettsutøvere. De som plasserer seg mellom 20 og 80 i NM holder et vanvittig høyt nivå og har enorme treningsdoser. Det er en gruppe det ble pekt på som kanskje kan være aktuelle for en slik studie, sier den norske landslagslegen.