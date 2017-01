Irritert på svensk rival: - Veldig dårlig gjort av henne

Saken oppdateres.

Lørdagens sprint i Falun gikk med alle de beste sprinterne på damesprinten. Finalen ble et rotterace, og til slutt var det Stina Nilsson som kunne juble.

Måten Nilsson vant frem på, irriterte imidlertid Maiken Caspersen Falla, som ble nummer to, kun slått med ett hundredel av svensken.

Caspersen Falla mener nemlig at Nilsson sperret for henne på vei inn mot oppløpet. Den norske sprintkanonen forklarte umiddelbart etter rennet at Nilsson hadde brukt stavene til å ta mest mulig plass.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet ville Caspersen Falla legge inn protest mot Nilsson. Protesten ble imidlertid aldri levert.

– Jeg kjente meg sterkere, men hun fektet med stavene, så det gikk ikke å gå forbi, sier Caspersen Falla til Aftonbladet.

– Veldig dårlig gjort

Caspersen Falla ledet sprintfinalen like før oppløpet, men i den siste utforkjøringen kom Nilsson forbi. Caspersen Falla svarte så på oppløpet, og ledet lenge, men Nilsson stakk til slutt foten først over målstreken.

Caspersen Falla forteller at hun ser annerledes på situasjonen når hun har fått den på avstand.

– Jeg syntes det var veldig dårlig gjort. Rett etter målgang har man mye adrenalin, og man lever seg inn i det. Nå synes jeg at dette er OK, hun drar bare fordel av lange armer og lange ben, sier Caspersen Falla.

– Hadde en annen løper vært foran, ville jeg hatt større sjanse til å vinne, men nå vet jeg om dette trikset. Jeg får komme forbi på en annen måte neste gang, fortsetter hun.

Uforstående Nilsson

Da NRK konfronterte Stina Nilsson like etter målgang, stilte hun seg uforstående til anklagene fra Caspersen Falla.

– Okei? Jeg har ikke sett det selv. Jeg er fornøyd med det jeg gjorde. Jeg bryr meg ikke om hvem jeg slår eller ikke slår, jeg fokuserer kun på meg selv, sa hun til kanalen.

Etter rennet utropte Caspersen Falla sin svenske konkurrent til VM-favoritt.

Dagens store rivaler blir uansett de to største favorittene før Lahti-VM.

Ingvild Flugstad Østberg skuffet lørdag og røk ut i kvartfinalen. I Gjøvik-løperens fravær tok Heidi Weng tredjeplassen.