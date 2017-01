Iversen reiser hjem fra touren: - Mentalt er det tøft

Saken oppdateres.

Emil Iversen ruslet i mål til 31. plass og bestemte seg rett etter løpet for å dra hjem til Norge. Han sliter med tett nese og føler seg ikke bra.

– Jeg må bare roe ned og ikke tyne kroppen mer. Jeg må ta signalene, sier han til Adresseavisen.

Iversen beskriver jaktstart-etappen i Oberstdorf som en av hans tyngste dager i skisporet. Han startet som nummer seks på jaktstarten, men det ble tidlig tydelig at Iversen hadde lite å gå med mot resten av verdenseliten.

– Mentalt er det tøft å innse at et av de viktigste målene for vinteren går rett i dass. Jeg har kjent de siste dagene at jeg ikke har følt meg helt som jeg har ønsket. Jeg håpet det skulle løsne, men kjenner at det ikke er noen fremgang. Det er heller tilbakegang.