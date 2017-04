Johannes Høsflot Klæbo er vinterens norske skikomet, men hans største idol driver med noe helt annet enn langrenn

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo har gått fra å være ung lovende førsteårs senior, til å bli ett av de heteste navnene i internasjonal langrenn. 20-åringen fra Trondheim har tatt det vanskelige steget fra junior til verdenstoppen på en sesong.

Nå tar han de første stegene mot OL-sesongene. Og da handler det om fotball og aller mest det.

Johannes Høsflot Klæbo Født: 22. oktober 1996 Fra: Trondheim Klubb, langrenn: Byåsen Idrettslag Fotballklubb: Astor FK, fotballklubb på Byåsen Meritter: Tre gull i junior-VM på ski 2016 (sprint/10 km klassisk/stafett), to NM-gull i 2017 (sprint/lagsprint), bronse VM i Lahti 2017 (sprint)

– Hvis du spør morfar, så synes vel han at det blir vel mye fotball om dagen, sier han. Når han snakker om morfaren, er det Kåre Høsflot han sikter til. Mannen som har vært trener for Johannes opp gjennom ungdomsårene.

Tirsdag stilte 20-åringen opp da Norges Skiforbund presenterte sine junior- og rekruttlandslag. Johannes Høsflot Klæbo er sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen med som mentor for disse lagene.

Fotball først for tiden

Men det går mye i fotball om dagen. Han spiller på midtbanen for Trondheimslaget Astor 2 i 6. divisjon og er jevnlig med på fotballtreninger med gutta.

– Det er viktig for meg å gjøre ting som er morsomt og som gir meg energi. Fotballen gir meg energi.

Allsidighet er noe som er viktig for Klæbo. Som en av verdens beste langrennsløpere, Ingvild Flugstad Østberg, er det fotball som er andrevalget i idretten. Hun spilte fotball for Gjøvik lenge etter at hun var kommet på landslaget i langrenn.

Om Ronaldo og Zlatan

For Høsflot Klæbo er det ikke bare på banen han finner adspredelse i fotballen. Han kan godt drive restitusjonstrening med en fotballkamp på TV. Det er ikke Petter Northug eller Oddvar Brå som har vært hans største idrettsidol opp gjennom oppveksten.

Øverst på idolsokkelen til mannen som oppfant en ny motbakketeknikk i klassisk langrenn denne vinteren, står Cristiano Ronaldo. Derfor er han også Manchester United-tilhenger.

– Zlatan er ikke et menneske, han er en løve. Han kommer alltid tilbake, er hans kommentar til den alvorlig kneskaden Uniteds svenske pådro seg forrige helg.

– Jeg skal kanskje ikke uttale meg så mye om Ronaldo-målene mot Bayern München ettersom jeg jo også holder med Real Madrid. Vi kan vel si det slik: Jeg er fornøyd med utfallet av kampen, men skjønner at det ble diskusjoner i etterkant, er hans kommentar til idolets to offsidemål i Champions League-kvartfinalen.

Mentor for eldre utøvere

Men det skulle jo også handle om langrenn da vi traff Klæbo i Statoils hovedkvarter på Fornebu tirsdag formiddag. I etterkant av at rekrutt- og juniorlandslagene var presentert, ble det også klart at den unge fremadstormende langrennsløperen fra Byåsen skal være mentor for disse lagene.

Han er yngre enn flere av løperne på rekruttlandslaget. Likevel skal han være en rådgiver for dem i deres overgang fra å være lovende til å bli en av verdens beste.

– Jeg ble jo overrasket da jeg fikk dette tilbudet. Men det er stort å få denne muligheten, og jeg ønsker selvfølgelig å være et godt forbilde. Samtidig tror jeg at løperne på disse lagene helt sikkert har mye å bidra med som jeg kan lære noe av, sier 20-åringen.

– Vi har valgt ham ut sammen med Statoil til denne rollene på grunn av det han har fått til. Han er en mønsterelev, sier sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund, Vidar Løfshus.

Har respekt

En av de Klæbo er mentor for er Daniel Stock. Stock er fire år eldre enn Klæbo. Stock er på rekruttlandslaget kommende sesong.

– Jeg har enorm respekt for det som Johannes har fått til. Han kan sikkert lære oss noe om hva som skal til for å slå gjennom, sier Vadsø-løperen som overrasket med å ta en 5. plass under verdenscupen i Ulricehamn på 15 kilometer.

Han er en av dem som har slitt med overgangen fra junior til senior. Det er først etter fire år som senior at han har begynt å få resultater blant de aller beste.

– Det som er viktig i denne jobben, er å dele av mine erfaringer, og at jeg står for min treningsfilosofi. Det er mange veier til Rom, og jeg kan bare fortelle om min vei. Det handler fortsatt om å ha det artig på ski og å trene lystbetont, da vil resultatene komme hvis man vil det nok.

Det er mange forventninger blant de yngste til Klæbos mentorrolle. Håvard Moseby fra Kjelsås står foran sin første sesong på juniorlandslaget.

– Jeg håper jo at de vil hjelpe meg og hele laget til å komme seg videre. Veldig hyggelig å se at han har klart overgangen til senior så raskt. Det gir jo håp og inspirasjon til oss, sier Moseby.

Har et klart ønske

Selv ville ikke Johannes Høsflot Klæbo si noe om hvilket landslag han skal tilhøre kommende sesong. A-lagene i sprint og allround blir offentliggjort i dag, onsdag. 20-åringen fra Trondheim har et klart ønske.

– Jeg har sagt at jeg ønsker å være på allroundlandslaget og det står jeg for.

– Du har vel fått vite hvilket lag du går for?

– Vi klarer alle å vente ett døgn til på det uttaket, sa han i går formiddag.

Sportssjef Vidar Løfshus vil heller ikke røpe noe.

– Det uttaket kommer når det kommer, men det er alltid lov til å ytre ønsker. Det er trenerne og lederne som tar ut lagene. Uansett blir det bra for Johannes. Jeg tror det er andre som blir mer skuffet enn Johannes i dag.