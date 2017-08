Usikker Johaug: – Jeg vet ikke hvordan motivasjonen blir fremover

Nå er oljefondet verdt over 8 000 000 000 000 kroner

SEISER ALM/OSLO: Tirsdag kom Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) sin endelige dom i Therese Johaug-saken. Den var på 18 måneder.

Dermed ryker OL i Pyeongchang i februar. Det var en gråtkvalt og svært nedbrutt Johaug som møtte pressen.

– Jeg er knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL og det fikk jeg beskjed om i går at det ikke ble noe av. Jeg har jobbet hver eneste dag og trent ufattelig mye for å prøve å lykkes, så det er veldig tøft. Jeg kan ikke skjønne at straffen ble det den ble. Det er urettferdig, jeg er urettferdig behandlet, sa Johaug på pressekonferansen.

Usikker på motivasjonen

29-åringen hadde fått vite dommen kvelden før pressekonferansen. Hun mister ikke bare OL, men også resten av 2017/2018-sesongen.

– Det har ikke helt gått opp for meg at drømmen er knust, sa Johaug på pressekonferansen.

Johaug fortalte at hun må jobbe med seg selv i tiden som kommer for å få ting på avstand.

– Jeg står ved at jeg ikke vil gi meg før jeg står ved start, men jeg vet ikke hvordan motivasjonen mentalt vil bli i tida fremover.

Hun opplyste at Seefeld-VM i 2019 blir hennes neste mål.

– Jeg har en indre glede av å gå på ski og jeg vil stille til for å prøve å stå øverst på pallen igjen. Vi får se hva fremtiden vil bringe.

– Et sjokk

Johaugs manager, Jørn Ernst, beskrev dommen som et sjokk.

– Vi er naturlig nok veldig skuffet og forstår ikke at konsekvensen skulle bli at hun mister en hel sesong og hele OL med de fakta som er dokumentert, sa Ernst.

Johaugs familie besøkte henne i Seiser Alm før hun fikk dommen.

– Det er en tung stund, med mye følelser, sa Ernst.

Også Johaugs manager viste følelser under tirsdagens pressetreff. Han måtte avbryte intervjuet sitt med NRK og tok en «timeout» ute på verandaen.

– Et sjokk. Vi hadde ikke ventet dette, sa han til TV 2 like etterpå.

– En tøff dame

Kjæresten Nils Jakob Hoff har vært en viktig støttespiller for Johaug under dopingutelukkelsen.

Han var i hjembyen Bergen da CAS-dommen ble lest opp tirsdag.

– Det er aldri kjekt å se dem du er glad i har det vondt. Men det er slik situasjonen er blitt, sier Hoff til NRK.

Om konsekvensene for Johaugs videre karriere sier han dette:

– Det tror jeg er et ubesvart spørsmål foreløpig. Men hun får i hvert fall ikke gå OL, det skjønner vi alle sammen. Da blir det veldig langt å se frem til neste store gulrot. Det er en tøff situasjon, men hun er en tøff dame, sier Hoff.

Lang ventetid

Sist torsdag ble det klart at langrennsløperen måtte vente enda lenger på CAS’ avgjørelse. Også i juli ba CAS om utsettelse av fristen.

Johaug ble utestengt i 13 måneder av domsutvalget i Norges idrettsforbund fordi det ble funnet spor av det anabole stoffet clostebol i urinen hennes. Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke dommen til CAS, da de mente straffen var for mild.

Dette fikk hun i kroppen gjennom salven Trofodermin, som ble brukt for å pleie en solforbrent leppe under og etter et treningsopphold i Italia sist sommer.

