Johaug om støtten i den tunge perioden: – Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på det

Kjæresten, familien, lagvenninnen, treneren, manageren – og det norske folk. De har alle hjulpet Therese Johaug til å holde motet oppe i suspensjonsperioden.

For langrennsløperen og medaljegrossisten fra Dalsbygda har det vært vanskelige måneder siden sjokkbeskjeden fra Antidoping Norge snudde opp/ned på livet hennes sist oktober. Såpass krevende at hun har vært avhengig av et lite knippe nøkkelpersoner for å holde motivasjonen oppe.

– Det er klart det har vært en annen hverdag. Det har vært mesterskap og skirenn og slikt som jeg ikke har kunnet delta i. Jeg har måttet prøve å gjøre min greie. Jeg har en fantastisk kjæreste og en fantastisk familie som støtter opp om meg og er rundt meg hele tiden. Jeg må bare prøve å se det positive i de tingene jeg faktisk kan gjøre, sier Johaug til NTB.

Hun har nylig avsluttet en treningsuke på Sognefjellet sammen med broren Karstein, som selv er en habil skiløper. I det daglige er det særlig han, kjæresten Nils Jakob Hoff og treneren Pål Gunnar Mikkelsplass som har vært tett på Johaug.

– Karstein har betydd vanvittig mye for meg. Han hjelper meg opp og frem på de tunge dagene, og det er mye lettere å reise på tur og samlinger når vi er to. I tillegg er vi så heldige at vi har med oss Pål Gunnar. Han er helt rå på teknikktrening, samtidig som han har en god og varm og personlighet som får meg til å bli veldig trygg og rolig. De to er uvurderlige sammen med Nils Jakob, som har vært der og støttet meg hele tiden. Han har stilt opp på trening, vært med på møter. Vi har vært to om det helt fra starten, sier hun.

Løftes av støtten

Man kommer heller ikke utenom venninnen, forbildet og den mangeårige lagkameraten Marit Bjørgen, som alltid har betydd mye for Johaug. Mer overraskende er det kanskje at Johaug trekker frem det norske folk som en viktig støttespiller.

– Jeg får lykkønskninger både på gaten, på trening i Oslo og her. Jeg får fullt av brev og gaver hjem. Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på alt folk sender meg og skriver til meg. Det sier noe om det norske folk.

– Det betyr vanvittig mye at jeg har folk i ryggen. Uansett hvor jeg går, om jeg er i Dalsbygda eller Oslo, i Barcelona eller Aspen, så har jeg støtte i folket. Det er det som holder meg oppe, forteller skiyndlingen.

Tenker ikke på kritikken

Johaug vet at det finnes kritiske røster mot henne på grunn av dopingsaken, men personlig har hun bare opplevd å få støtteerklæringer fra folk som mener hun er hardt straffet.

– Det er bare støtte. Jeg vet at det finnes folk som er kritiske der ute, men det vil det alltid være. Det fokuserer jeg ikke på.

Snart skal Idrettens voldgiftsrett i Lausanne ta stilling til om hun skal utestenges enda lenger enn de 13 månedene hun allerede har fått. Skifremtiden er i det blå, men Johaug ønsker å se fremover.

– Jeg og Karstein har bestilt oss turer og samlinger her og der og lagt et opplegg for tiden fremover. Det blir spennende å se hvilket utslag det gir, smiler hun.

