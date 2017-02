Johaug godtar dopingdommen: - Handler om å konsentrere seg om det viktigste

Saken oppdateres.

– Det er en totalvurdering. Hensynet til forutsigbarhet er det aller viktigste. Hun opplever det fortsatt som en streng dom, men godtar den, sier Johaugs advokat, Christian Hjort til Aftenposten.

Johaug ble altså dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Om dommen på 13 måneder blitt stående, vil Johaug være klar for å konkurrere den 18. november i år. Da rekker hun OL med god margin.

– Det handler om å kunne konsentrere seg om det som er det viktigste, nemlig å konkurrere igjen. En anke ville åpnet opp for mer uforutsigbarhet, sier Hjort.

Kan fortsatt ankes av andre

Ankefristen til den internasjonale idrettsdomstolen (CAS) er 21 dager etter at man har mottatt dommen. Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet (FIS) og det internasjonale antidopingbyrået (WADA) fortsatt anke. Til appellutvalget er ankefristen 14 dager.

– Andre får gi uttrykk for om de vil anke. Vi får takle en eventuell anke hvis den skulle komme, sier Hjort.

Tidslinje for Therese Johaugs dopingsak 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaugsom anvist av landslagslege Bendiksen. 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om 14 måneder med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.–26. januar. 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken faller i god tid innen en måned. 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaugble utestengt i 13 måneder.

Han understreker nok en gang at det har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering.

– Konklusjonen er slik som Johaug ønsker den. Hun har gitt uttrykk for at dette er strengt, men alt i alt er det viktigst med mest mulig forutsigbarhet. Hun har et ønske om å legge dette bak seg og fokusere på det som skal skje i fremtiden, forklarer Hjort.

– Rådet du henne til ikke å anke? At 13 måneder kanskje var greit?

– Det er en vurdering vi har gjort sammen, svarer advokaten.

– En tung sak

Under høringen i slutten av januar gikk teamet rundt Johaug for full frifinnelse av den norske langrennsdronningen.

Antidoping Norge hadde lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse, men da dommen kom 10. februar hadde domsutvalget landet på at 13 måneders utestengelse var nok.

I en pressemelding fra advokaten gjentas det at Johaug fortsatt føler dommen er urimelig streng.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg, står det i pressemeldingen.

Nå handler alt om OL for skiesset.

– Vi har valgt å legge saken bak oss. Vi vil fokusere og bruke alle ressursene i en optimal oppladning. Hennes største mål er OL, og hele situasjonen sett under ett mener vi nå at det er på tide å sette strek. Vi vil kun ha positive tanker og se framover, sier Johaug-manager Jørn Ernst til NTB.

– Hva med tanken om å bli frikjent?

– Det er det man har vurdert. Vi har gjort en vurdering sammen med juristene og kommet fram til at det er best for oss å avslutte dette nå, sier manageren.