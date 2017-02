Johaug beholder pengestøtten fra skiforbundet

Saken oppdateres.

– Hun ble dømt for en paragraf i NIFs lov som gjør at man kan opprettholde stipenddelen fra forbundet, sier administrasjon og markedssjef i NSF, Espen Bjervig, til VG .

Bjervig vil ikke kommentere hvor stort det årlige stipendbeløpet er.

Skiforbundets advokat, Anne-Lise H. Rolland, gir følgende svar på om NSF har betenkeligheter med å støtte en dopingdømt utøver:

«Omstendighetene tatt i betraktning og det faktum at det er konkludert med ubetydelig utvist skyld, er grunnlaget for å betale Therese Johaug et kontraktsfestet stipend (ikke lønn, hun har ikke et ansettelsesforhold med NSF). Det har vi ingen betenkeligheter med».

Heller ikke Johaug-manager Jørn Ernst ønsker å kommentere hvor stort beløp det er snakk om.

– Men det betyr mye for henne at hun beholder støtten, sier Ernst.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund reduserte Antidoping Norges (ADN) innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned. Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol, som hun fikk hun i seg ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno, i september 2016.

Utestengelsen gjelder fra 18. oktober i fjor. Det betyr at Johaug kan konkurrere igjen fra 18. november i år, dersom dommen blir stående.

