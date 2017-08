Johaug-dommen skiller seg ut med dette grepet. Ekspertene har ikke sett på maken.

Saken oppdateres.

En hvit boks med grønne detaljer, og en rød ring med skriften «DOPING».

Etter at Therese Johaugs positive dopingprøve ble kjent i oktober i fjor, spredte bildene av Trofodermin-kremen seg som ild i tørt gress.

Da CAS til slutt falt ned på 18 måneders utestengelse, var eskens utseende en viktig faktor.

– Det var helt sentralt, helt avgjørende. Hadde det ikke vært et merke på pakken, er det ikke tvil om at saken hadde fått et helt annet utfall, sier tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt til Aftenposten.

– Uvanlig

I dommen kalte CAS det «uheldig» at Johaug ikke gjennomførte en «grunnleggende sjekk av esken».

For å illustrere Johaugs glipp, la CAS ved et bilde av esken i dommen. To steder i dommen er det et bilde av Trofodermin-esken.

Det får dommen til å skille seg fra andre saker, forteller jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

– Jeg tror det er uvanlig. Når de tar med et bilde på den måten, er det nok fordi den visuelle dopingadvarselen er så sentral i saken, sier Mackenzie-Robinson.

– Jeg kan ikke huske det å ha sett det. Jeg kan ikke utelukke det heller, men jeg er veldig trygg på at det er uvanlig, fortsetter han.

Han får støtte fra Bård Racin Meltvedt, som har vært oppnevnt som dommer i 28 CAS-saker.

– Jeg har ikke vært med i saker hvor det er tilfelle. Men det betyr ikke at det er uvanlig, sier Racin Meltvedt.

– Motvirker legeargumentet

Johaug trengte en straff på maksimum 15 måneder for å kunne delta i Pyeongchang-OL. CAS-dommerne mente Johaug hadde utvist «ubetydelig skyld» i saken. Det medfører en utestengelse mellom 12 og 24 måneder, alt ettersom hvor mye utøveren kan klandres for regelbruddet.

Spørsmålet var imidlertid: Hvor på denne skalaen hører Johaug-saken hjemme?

For å finne ut av dette veide CAS-dommerne, ifølge punkt 207 i dommen, spesielt de to følgende faktorene opp mot hverandre:

1. At Johaug ikke oppdaget dopingmerket på esken.

2. At hun hadde fått kremen anbefalt av en erfaren lege.

Den avveiningen endte altså til slutt midt på skalaen: Med 18 måneder.

– At salven hadde en pakke med dopingvarsel på, er med på å oppheve litt av virkningen det har at landslagslegen ga henne grønt lys. Da kunne hun sagt «Hva skulle jeg gjøre?». Det hun skulle gjøre, er å se på pakningen.

– Så ikke advarselen

I CAS-dommen står det at Johaug fikk Trofodermin-esken av Bendiksen. Deretter skal skistjernen ha tatt med esken opp til hotellrommet sitt.

Da hun kom opp dit, tok hun ut kremen av boksen. Deretter kastet hun boksen uten å se nærmere på den.

Versjonen i dommen samsvarer med Johaugs tidligere uttalelser.

– Jeg husker ikke at det var en advarsel på pakken. Jeg ble gjort oppmerksom på det etter pressekonferansen. Om pakken hadde det eller ikke, vet jeg ikke. For jeg studerte ikke pakken i det hele tatt, sa Johaug til NRK i oktober i fjor.

