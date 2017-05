Johaug har levert motanke - går for full frifinnelse

Saken oppdateres.

Therese Johaug motanker dommen på 13 måneders utestengelse til CAS og går for full frifinnelse. Anken skal behandles i samme høring som FIS-anken mot dommen.

Det bekrefter Johaugs advokat, Christian B. Hjort, overfor NTB.

Både teamet rundt langrennsstjernen og Antidoping Norge bestemte seg i februar for ikke å anke dommen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund.

Men ettersom Det internasjonale skiforbundet tok saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS) med ønske om en lengre utelukkelse, har Johaug-leiren benyttet muligheten til å levere en motanke.

Vil be om frifinnelse

Selv om Johaug i utgangspunktet godtok dommen på 13 måneders dopingutestengelse, vil også CAS måtte ta stilling til om hun er skyldig. For Johaug betyr det at hun i beste fall kan bli frifunnet.

– CAS ville uansett måtte ta stilling til graden av skyld for å mene noe om lengden på utelukkelsen. Derfor vil vi i vår motanke hevde det som har vært vår prinsipale anførsel hele tiden – at hun overhodet ikke er å bebreide i denne saken, sier Hjort til NTB.

– CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.

Risikerer lang utestengelse

Therese Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol i september i fjor. Med nåværende dom er hun utestengt til 18. november i år.

Høringen mot Johaug finner sted hos CAS i Lausanne i Sveits 6. juni. FIS har bedt om en «rimelig forlengelse» av utestengelsen på 13 måneder. Dersom også CAS finner Johaug skyldig, er minstestraffen 12 måneder, mens hun i verste fall kan risikere 24 måneders utelukkelse.

Nylig uttalte Johaug selv til NTB at hun tåler maksimalt 15 måneder dersom hun skal rekke OL i Pyeongchang neste vinter. 15 måneder vil bety at hun kan konkurrere igjen 18. januar 2017, mens OL starter tre uker senere.

På sin liste over høringer har CAS satt opp to ulike saksnumre under Johaug-høringen 6. juni. Det ene gjelder FIS' anke av dommen fra NIF, mens det andre er Johaugs motanke.