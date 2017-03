Johaug holdes på pinebenken i lang tid: Slik er veien videre

Saken oppdateres.

Therese Johaug håpet at hun kunne legge dopingsaken bak seg, og vende tankene mot OL om et snaut år. Slik gikk det ikke.

Tirsdag morgen kom nyheten hun fryktet. Dopingpanelet i Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen fra Domsutvalget i Norges Idrettsforbund til Idrettens voldgiftsrett i Sveits (CAS).

Med dommen på 13 måneder ville Johaug rekke OL i Pyeongchang med god margin. Men nå vil altså dopingpanelet i FIS ha en strengere straff.

Robin Mackenzie-Robinson skrev masteroppgaven «Ren idrett på bekostning av utøveren?», som blant annet omhandlet behandling av saker i CAS. Han mener at Johaug kan se for seg lang behandlingstid.

Sett denne? Tårevåte Bjørgens beskjed til Johaug etter gullet

– Behandlingstid varierer ganske mye i forskjellige saker. Å si noe helt konkret er vanskelig. Men vi snakker ikke uker, vi snakker måneder. Det kan gå opp mot et halvt år og kanskje mer. Det eneste som er sikkert, er at det kommer til å ta tid, sier juristen.

CAS har ikke besvart Aftenpostens henvendelse tirsdag, men på deres hjemmeside står det at normal saksbehandlingstid er på mellom seks og 12 måneder.

Sundby måtte vente i ni måneder

Han trekker frem to saker for å illustrere hvordan saksbehandlingstiden i CAS kan variere. Da Verdens antidopingbyrå (WADA) anket FIS-frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby, tok det rundt ni måneder før dommen falt i CAS . Tennisstjernen Maria Sjarapova måtte på sin side vente bare fire måneder på å få sin anke behandlet i CAS.

Et annet eksempel er saken mot syklisten Alberto Contador. Det tok over ett år fra han ble frifunnet av Det spanske sykkelforbundet, til han ble utestengt av CAS i februar 2012.

Johaug ble suspendert 18. oktober i fjor. Det betyr at den nåværende utestengelsen varer frem til 18. november, akkurat rundt starten av neste sesong.

Mackenzie-Robinson mener at det ikke er noen garanti for at en CAS-dom faller før den tid.

– Hun kan risikere at det tar så lang tid. Forhåpentlig tilstreber de å behandle saken ferdig før det, men det er ingen garanti for at det skjer, sier han.

Mangeårig idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner regner på sin side med at saken er ferdigbehandlet før den tid.

– Erfaringsmessig tar det cirka et halvt år. Legger vi til litt for ferien, snakker vi om september eller oktober, spår Kjenner.

Han har tidligere bistått kappgjengeren Erik Tysse, som fikk dopingsaken behandlet i CAS .

Han mener at høringen i CAS vil ligne på høringen i Domsutvalget. En forskjell er imidlertid at høringer i CAS i utgangspunktet går for lukkede dører, med mindre partene er enige om at den skal være offentlig.

CAS har sitt sete i Lausanne i Sveits, men partene kan enes om at forhandlingene skal avholdes et annet sted. Ifølge Norges Idrettsforbund er det partene selv som bestemmer antall dommere, enten én eller tre, og denne eller disse blir utpekt fra en liste med flere hundre dommere fra mange nasjoner.

– Økt risiko for WADA-anke

Robin Mackenzie-Robinson peker på at jo mer omfattende en sak er, med tanke på faktorer som antall vitner og rapporter, desto lenger tid vil det ta.

Et annet usikkerhetsmoment, er om WADA kommer til å anke. De har frist til tirsdag 28. mars.

– Risikoen for WADA-anke øker. Det er klart at når én part er uenig i en dom, er det risiko for at også andre er uenige. Men FIS-anken er ikke bestemmende for hva WADA velger å gjøre, vurderer Mackenzie-Robinson.

I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag, med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.

Tror på innstilling nærmere to år

Dopingpanelet i FIS, som behandlet og valgte å anke Johaug-dommen, ledes av den kanadiske høyesterettsdommeren Patrick Smith .

«FIS mener sanksjonen er på et for lavt nivå, og den gjenspeiler ikke det faktum at utøveren Therese Johaug ikke klarte å se doping-advarselen i rødt, som var skrevet på pakken. Dette til tross for at medisinen var ukjent for henne og ble kjøpt i et fremmed land. Av den grunn har FIS valgt å anke dommen,» heter det i pressemeldingen fra FIS tirsdag.

Forbundet uttrykker at de ikke vil gi flere detaljer om saken før en endelig dom har falt i CAS.

Mackenzie-Robinson tror ikke dopingpanelet i FIS ville anket om de ikke ønsker en betydelig strengere straff for Johaug. Det er opp til FIS hvor konkrete de vil være i innstillingen til straffeutmåling. I Sundby-saken innstilte WADA på en straff et sted mellom reprimande og to års utestengelse.

– Jeg håper og tror at de ikke ville anket uten en solid, juridisk forankring, som handler om mer enn det som fremkommer av dagens pressemelding fra FIS. Jeg tror at de mener 13 måneder er altfor mildt, og at innstillingen nok vil være nærmere to år enn ett.

– Hvis det hadde vært meg, hadde jeg ikke satt i gang en stor og belastende prosess for utøveren hvis målet bare var én måned ekstra utestengelse, vurderer Mackenzie-Robinson.

Seeberg: - Kan være positivt med anke

I januar reduserte domsutvalget påtalenemnda i Antidoping Norges opprinnelige innstilling om 14 måneders utestengelse med én måned.

Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tidligere valgt ikke å anke saken.

Visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tror det kan være positivt for norsk langrenn at Johaug-saken skal behandles i CAS.

– Det kan være godt for både langrennssporten internasjonalt og i Norge. Da kan ingen si at nordmenn blir behandlet mildere enn russere, sier Seeberg til VG .

– Det ser selvsagt et argument. Men risikoen for at utestengelsen blir lenger, er til stede. Vi snakker om en straff fra 12 til 24 måneder. Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet. Da kan hun miste OL, mener Gunnar Martin Kjenner.

– Skuffet og lei seg

Johaugs advokat, Christan B. Hjorth var skuffet over FIS-anken.

– Vi er skuffet, og synes det er uforståelig. Domsutvalgets avgjørelse er streng, sammenlignet med rettspraksis, så jeg ser ingen grunn til hvorfor de anker, sa Hjorth.

Forrige uke trente Johaug i Seiser Alm. Denne uken er hun på reise med broren Karstein.

– Hvordan reagerte Therese på denne beskjeden?

– Hun er veldig skuffet og lei seg, sa Hjorth, som håper at CAS-dommen faller før den nåværende utestengelsesperioden er over.

– Vi er skuffet. Vi håpet at vi kunne sette en strek nå. Nå må vi bare avvente og se hva avgjørelsen blir i CAS, sa Johaug-manager Jørn Ernst.

Therese Johaug testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol i september i fjor. Hun ble av Domsutvalget trodd på at hun fikk i seg stoffet ved bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe under et høydeopphold i Livigno.