Stjerneadvokat skal hjelpe Johaug i ankerunden

Johaugs advokat Christian Hjort bekrefter valget av Morgan overfor NRK.

Morgan har representert en rekke idrettskjendiser i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Blant disse er Johan Bruyneel, tennisspilleren Maria Sjarapova og syklisten Alberto Contador. Sjarapova fikk sin dopingdom redusert fra 24 måneder til 15 gjennom behandling i CAS.

– Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan. Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap, sier advokat Christian B. Hjort til VG.

Morgans selskap, Morgan Sports Law, har base i London og har langt på vei spesialisert seg på idrettstvister.

Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.

Det er ventet at Johaug-saken er ferdigbehandlet i CAS innen fem-seks måneder. Langrennsløperen risikerer å gå glipp av OL neste år om straffen utvides.

Hun så nylig at de norske langrennsjentene tok alle seks gull i Lahti-VM.

