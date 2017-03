Johaug-regningen har snart passert millionen - advokaten ber Skiforbundet fortsette å betale

Saken oppdateres.

Tirsdag ble det kjent at FIS anker dopingdommen mot Therese Johaug . Det betyr en ny, kostbar runde i rettssystemet for den dopingdømte skistjernen.

Markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, bekrefter til NRK at de så langt har betalt 700 000 kroner av utgiftene til Therese Johaug i forbindelse med dopingsaken. Utgiftene har i utgangspunktet vært til advokat. Nå ber Johaugs advokat, Christian Hjort, om at de tar regningen for ankerunden også.

– Jeg vil rette en forespørsel til Skiforbundet om dekning av kostnader i ankerunden. Jeg mener det er naturlig å gjøre det, på samme måte som jeg rettet en forespørsel før domsutvalgets behandling, sier Johaugs advokat Christian Hjort til NRK.

– Høyst uvanlig

Onsdag i denne uken vil trolig langrennskomiteen avgjøre om skiforbundet fortsatt skal støtte Johaug etter hun ble dopingdømt. NRK har snakket med en idrettsjurist som mener det er høyst uvanlig.

– Utgangspunktet er at man dekker det selv. Det spesielle er at skiforbundet kommer inn med en form for garanti. Foruten Sundby-saken er det høyst uvanlig, sier Robin Mackenzie-Robinson til NRK.

Leder for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, sier at de ikke har rukket å ta en avgjørelse, men at de skal ivareta Johaug innenfor de rammene de har.

Blir trolig et millionbeløp

Utgiftene i ankerunden vil etter all sannsynlighet bli større i Idrettens voldgiftsdomstol. Trolig vil det bli snakk om et millionbeløp. Sundby-saken kostet over 3 millioner kroner.

Johaug ble utestengt i 13 måneder i første runde. Hverken Johaug selv, Antidoping Norge og Den internasjonale olympiske komité ønsket å anke dommen, men FIS var ikke tilfreds med straffen. De mener at utestengelsen var i det lavere sjiktet av hva som var rimelig, og at den ikke reflekterte det faktum at Johaug ikke lyktes med å lese dopingadvarselen på pakken.