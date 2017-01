Johaug sjekker ut OL-løypene i Sør-Korea

Saken oppdateres.

Johaug er i Pyeongchang og tester neste års OL-løyper. Mandag ble hun observert i løypene av det polske smøreteamet. De første til å fortelle om at Johaug nå er i byen som skal arrangere neste års OL var det polske nettstedet sport.pl.

– Jeg har snakket med Valentina Vuerich i det polske smøreteamet og hun kunne bekrefte at Therese Johaug er observert i OL-løypene, sier den polske journalisten Paweł Wilkowicz til Aftenposten.

Manager Jørn Ernst bekrefter overfor Aftenposten at Johaug og privattrener Pål Gunnar Mijkkelsplass nå er i den sørkoreanske OL-byen.

– De dro i går (søndag) og kommer hjem til Norge igjen onsdag. De er der for å se på anlegg og løyper. Vi har snakket om det en stund, og når muligheten nå bød seg dro de, forteller Jørn Ernst.

Prøve-OL i Pyeongchang

Kommende helg er det prøve-OL i Pyeongchang, med sprint (fredag), fellesstart (lørdag) og lagsprint (søndag) på programmet. Johaug er suspendert og får ikke delta i organisert aktivitet, og er tilbake i Norge når verdenscupkonkurransene starter.

Norge stiller med en B-preget tropp, ettersom det samtidig arrangeres NM på Lygna - og alt fokus ligger på forberedelsene til Lahti-VM om en snau måned.

Kan rekke OL

Johaug er for tiden utestengt fra alle konkurranser i påvente av dopingdommen. Hun testet positivt på det anabole steroidet clostebol i september i fjor.

Påtalenemnda i Norges Idrettsforbund har lagt ned påstand om at hun utestenges fra alle konkurranser i 14 måneder. Dersom dette skulle bli den endelige dommen vil Johaug være klar til å konkurrere to måneder for OL i Pyeongchang i 2018.

Johaug skulle etter planen trene i høyden en periode i januar, men den måtte legges på is på grunn av dårlige snøforhold i mellom-Europa. Det kan bli aktuelt senere i vinter dersom det kommer snø.

– Nå blir det å trene videre på Sjusjøen, det er stort sett der det er snø i Norge, sier Ernst.