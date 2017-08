Johaugs amerikanske advokat slår alarm: – Farlig for hele systemet

Bare to kjøpesenter har hatt vekst så langt i år

Northug drar til Sverige for å finne OL-formen

CAS-dommen var et stort nederlag – ikke bare for Therese Johaug – men også for skistjernens advokater.

Alle partene i saken var enige om at Johaug ikke hadde jukset bevisst. Likevel endte det med 18 måneder og OL-nekt.

Den amerikanske stjerneadvokaten Johaug-teamet hentet inn før CAS-saken, Mike Morgan, mener at deler av WADA-koden bør endres.

– Jeg mener Johaugs straff er uforholdsmessig. Dersom jeg har rett i det – er konklusjonen enten at CAS-panelet gjorde en feil – eller at noe er veldig galt med WADA-koden, sier Morgan, som tidligere har hatt tennisspilleren Maria Sjarapova og syklisten Alberto Contador på klientlisten.

Antidoping-toppene åpner for å endre regelverket. Les mer her:

– Farlig for hele systemet

WADA-koden har eksistert siden 2003, og er et 156-siders dokument med de internasjonale antidopingreglene. Det er også WADA-koden som ligger til grunn når CAS vurderer saker.

En WADA-regel som var viktig i Johaug-saken var at utøveren selv har ansvaret for hva de inntar i kroppen. Dermed ble ikke argumentet om at Johaug hadde rådført seg med landslagslege Fredrik Bendiksen lagt stor vekt på.

Johaugs advokat Christian B. Hjort brukte også ordet «uforholdsmessig» om dommen, og la til at skistjernen «gjorde det man kan kreve» av henne.

Hjorts kollega Mike Morgan er kritisk til regelverket.

– Hensikten med reglene er å bekjempe juks, og å sikre rettferdig konkurranse. Å iverksette reglene på en måte som ødelegger karrièrene til utøvere på grunn av uskyldige og ubetydelige forglemmelser er farlig for hele antidopingsystemet, fordi systemet gradvis mister kredibilitet og støtte, sier Morgan, før han trekker frem et eksempel:

– Hvor mange mennesker i Norge akkurat nå mener WADA-koden er et effektivt redskap i kampen mot doping innen idrett?

Tror ikke Johaug-saken blir utslagsgivende

I et intervju med Aftenposten onsdag åpnet Antidoping Norge-sjef Anders Solheim for at reglene kan endres.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er også visepresident i WADA. Etter Johaug-dommen lovet hun å ta opp med WADA-styret hvordan utøvere som ikke jukser bevisst bør straffes.

– Jeg vil ta med meg innspillene når vi skal diskutere om WADA-koden skal revideres på et møte i september. Dette vil i så fall være et omfattende arbeid over flere år, der målet om en ren idrett skal balanseres opp mot hensynet til å ivareta utøvernes rettssikkerhet, sa Helleland i en kommentar.

I Norge har dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby ført til en ny problematisering av antidopingarbeidet. Robin Mackenzie-Robinson, jurist og ekspert på CAS, tviler imidlertid på at Johaug-saken vil føre til endringer i det internasjonale regelverket.

– At Johaug-saken alene skal endre WADA-koden har jeg liten tro på. Dommen er ikke nødvendigvis spesielt revolusjonerende hverken i den ene eller andre retning. Men en debatt om en eventuell revisjon av regelverket på et generelt grunnlag er jeg imidlertid gjerne med på. Et regelverk vil alltid ha rom for forbedringer, sier Robin Mackenzie-Robinson.

