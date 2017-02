Johnsrud Sundby: – Jeg tror jeg drømmer mer om det mesterskapsgullet enn dere tror

Saken oppdateres.

VIERUMÄKI: Laaaangt inne i de finske skoger legger Martin Johnsrud Sundby seg hver eneste natt med den samme drømmen. Drømmen om å ta individuelt gull i et mesterskap.

Han som har hatt tittelen «verdens beste skiløper» de siste tre-fire årene. Han som er kjent for å trene mer enn noen av de andre. Han som med jevne mellomrom har vært så suveren at det har sett ut som han har drevet en annen idrett enn konkurrentene.

Han har ikke fått det til når det er gull som gjelder.

Nå skal det skje.

– Jeg tror jeg drømmer mer om det mesterskapsgullet enn dere tror, sier 32-åringen fra Røa i Oslo.

Humøret er godt

Det er pressemøte med norske løpere dagen før 30-kilometeren. Distansen hvor de bytter ski og stilart midtveis. Sundby sitter på et opphøyd podium sammen med sine lagkamerater Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh. Bakgrunnen er tapetsert av sponsormerker. Delvis skjult av frukt, smoothie- og vannflasker fra enda flere sponsorer svarer de fire på spørsmål.

Martin Johnsrud Sundby Født: 26. september 1984 (32 år gammel) Klubb: Røa IL Bor: Oslo Sivil status: Gift, har to barn Meritter: OL: Sølv på stafett i 2010 og bronse på 30 km i Sotsji VM: Gull på stafetten i Oslo (2011), sølv på 30 km i Val di Fiemme (2013), bronse på 15 km i Oslo (2011) NM: 13 NM-gull Verdenscupen: Har vunnet verdenscupen to ganger sammenlagt. Antall enkeltseiere: 27. Vant også verdenscupen sammenlagt i 2014/15, men på grunn av dopingdommen mistet han den seieren.

Mest oppmerksomhet får Sundby. Han smiler. Noen ganger forteller han litt fleipete om veddemål med lagkamerat Tønseth, andre ganger mer forsiktig.

Det er ingen spørsmål som handler om astmasaken. Men den ligger bak der likevel. Det var den som på mange måter ødela mesterskapet i Falun.

Forbannelsen

Han hadde en måned før det mesterskapet fått vite at han hadde brutt dopingreglene. Den fortvilelsen han da opplevde mente han var medvirkende til at han ble syk. Nok en gang gikk et mesterskap ad undas.

– Er det nå du skal bryte forbannelsen? spør vi.

– Nei, men slik dere snakker om det, så er det vel slik. Jeg har jo medaljer fra mesterskap før. Men det er jo dette gullet som mangler. Jeg var veldig nær i Sotsji på femmila.

Elendigheten

Veldig nær. Det er nettopp slik det er mulig å oppsummere hans mesterskapskarrière i kortversjon.

Han har vunnet tre individuelle mesterskapsmedaljer, men han har ikke stått øverst på podiet. Det minner mistenkelig om en forbannelse.

I Vancouver-OL ble han nummer 33 på åpningsdistansen og kalte løpet en «gjennomkjøring». Den uttalelsen skapte sterke reaksjoner, hvordan kunne han bruke en OL-øvelse og idrettens største arena som gjennomkjøring? I de to andre øvelsene endte han på 15. og 18. plass.

ble han nummer 33 på åpningsdistansen og kalte løpet en «gjennomkjøring». Den uttalelsen skapte sterke reaksjoner, hvordan kunne han bruke en OL-øvelse og idrettens største arena som gjennomkjøring? I de to andre øvelsene endte han på 15. og 18. plass. I Val di Fiemme for fire år siden åpnet han med medalje, men Johnsrud Sundby ble syk og sendt hjem midtveis.

for fire år siden åpnet han med medalje, men Johnsrud Sundby ble syk og sendt hjem midtveis. I Sotsji-OL i 2014 var Johnsrud Sundby storfavoritt før mesterskapet. Han vant en bronsemedalje og ble nummer fire. Men 30-åringen følte at han tapte to gullmedaljer på oppløpet på Laura skistadion. På 15-kilometeren og stafetten led han som flere av Norges elendige ski.

i 2014 var Johnsrud Sundby storfavoritt før mesterskapet. Han vant en bronsemedalje og ble nummer fire. Men 30-åringen følte at han tapte to gullmedaljer på oppløpet på Laura skistadion. På 15-kilometeren og stafetten led han som flere av Norges elendige ski. I Falun-VM for to år siden satte sykdom Oslo-gutten ut av spill gjennom nesten hele mesterskapet. Johnsrud Sundby friskmeldte seg selv til den avsluttende mesterskapsfemmila, men fikk det tøft på de siste kilometerne, og ble nummer 11. Det svært få utenom den aller innerste kretsen i skiforbundet visste, var at han var under etterforskning for brudd på dopingreglene.

Det var på mange måter dommen offentliggjort 20 juli i fjor som gjør at Martin Johnsrud kan sitte i en konferansesal ute i skogen som den største favoritten på 30-kilometeren i VM.

Dommen ga inspirasjon

La oss ta en tur til Livigno 6. september i fjor. Martin Johnsrud Sundby var tilbake på landslagssamling etter utestengelsen. Dagens første treningsøkt handlet om å stake på rulleski opp fra dalen til Trepalle et par hundre høydemeter lenger opp. Sundby stakk før de hadde forlatt tettbebyggelsen i taxfree byen i den norditalienske dalen. På toppen kom først Johnsrud Sundby, deretter ingen, deretter ingen og så kom resten av laget stakende etter.

– Treningen har vært preget av mye emosjoner. I stedet for å bli lei har jeg klart å skape motivasjon og aggresjon i forbindelse med saken. Det har ført til en del tøff trening i sommer. For øyeblikket er jeg fire-fem hestehoder foran der jeg var i fjor, sa han da vi møtte ham 6. september.

Valgte å se fremover

Han har ikke sett seg tilbake. Det ble ingen anke av saken til sveitsisk høyesterett. Han bestemte seg for å se fremover. Fremover mot 25. februar 2017. Mot 30 kilometer langrenn i Finland med skibytte.

På den tidligere nevnte pressekonferansen prøver han seg med at det ikke er så viktig at nettopp han vinner.

– Det aller viktigste er at vi vinner. At det står en nordmann øverst på pallen, sier han.

Ikke alle i salen er helt overbevist.

