Johnsrud Sundby tar dramatisk grep for å vinne gullet han fortsatt mangler

To savnet og to til sykehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

To savnet og to til sykehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

To savnet og to til sykehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: Han har vært verdens beste skiløper i mange sesonger. Men han mangler én ting. Han mangler et individuelt gull fra mesterskap eller OL.

Det vil Martin Johnsrud Sundby gjøre noe med. Han vil ikke være han fyren som aldri tok gullet. Derfor går han relativt dramatisk til verks.

– Det meste frem til Tour de Ski blir som vanlig. Men så blir alt som skjer etter Tour de Ski annerledes. Jeg kommer trolig til å droppe alt som heter skirenn fra avslutningen av Tour de Ski og frem til OL.

Blir borte i en måned

Dermed blir det konkurransestopp for Røa-løperen fra 7. januar. Da avgjøres Tour de Ski opp monsterbakken i Val di Fiemme. Da får ingen se Martin Johnsrud Sundby med startnummer før 11. februar. Dette er dagen hvor han får sin første sjanse denne sesongen til å ta det etterlengtede gullet. 30 km med skibytte står på OL-programmet.

– Jeg dropper skirenn for å optimalisere denne perioden så mye som mulig med tanke på OL. Uansett hvordan det måtte ligge an både den ene og den andre veien så blir det rennfri for meg. Det er ikke aktuelt for meg å jage verdenscuppoeng etter Tour de Ski, sa Martin Johnsrud Sundby på Beitostølen før åpningsrennet.

Det kommer i så fall til å bety at NM på ski denne sesongen kommer til å gå av stabelen uten verdens beste langrennsløper de siste sesongene.

Dropper sprinten på Beitostølen

På Beitostølen er han påmeldt alle tre dager. Det skal gås 15 kilometer klassisk fredag, lørdag er det klassisk sprint og søndag er det 15 kilometer fri teknikk.

– Selv om jeg er påmeldt blir det vel til at jeg dropper sprinten på lørdag.

Han mener at han skal være i god form før sesongåpningen.

– Jeg har fått gjort en god jobb de siste fire-fem ukene. Det lover bra. Det vi gjør på test og trening og det jeg gjør i konkurranser er likevel to forskjellige ting, sa Sundby som er sedvanlig spent foran sesongens første renn.

Magetrøbbel i høyden

Det er drøye to uker siden de norske langrennsløperne kom fra en tre uker lang høydesamling i Val Senales. På denne samlingen fikk Sundby magetrøbbel og måtte isoleres på rommet noen dager.

– Jeg kom i god form. Det hadde ingenting å si for treningsarbeidet. Jeg fikk noen rolige dager helt for meg selv. Og uken etterpå var jeg i ekstra god form. Kanskje jeg skulle ha lagt inn en tarmskylling før store konkurranser, sier han med et smil.

Hør hvorfor NRKs kommentator ikke liker å høre seg selv kommentere skirenn: