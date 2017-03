Kaggestad stusser over at Johaug-legen slipper straff: – Det er forskjellsbehandling

Saken oppdateres.

Onsdag ble det klart at påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen.

– Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndas vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær i en pressemelding .

Avgjørelsen kommer faller i dårlig jord hos Johaug-leiren. Langrennsstjernen er foreløpig utesteng i 13 måneder. Saken er anket av FIS, og straffen kan endres etter en ny gjennomgang.

– Sender et dårlig signal

– Vi synes dette viser at regelverket er inkonsistent. Therese Johaug utelukkes i 13 måneder basert på ubetydelig skyld. Bendiksen er proff og har selv ekjent feil, men saken mot han henlegges fordi det i hans tilfelle krever forsett. Det er urimelig og viser et lite gjennomtenkt regelverk, sier Johaug-advokat Christian Hjort.

Heller ikke Johan Kaggestad, tidligere landslagstrener i friidrett og nåværende TV 2-ekspert, forstår hvorfor saken henlegges.

– Jeg skjønner at Johaugs leir reagerer på det. Jeg stusser. Jeg kan ikke se noen forskjell når det gjelder uaktsomhet mellom legen og Therese Johaug. Det er et dårlig signal i antidopingarbeid at utøver og apparat behandles forskjellig når begge har innrømmet skyld. Loven skal være lik for alle, sier han.

Prosessfullmektig Niels R. Kiær peker på WADAs regelverk.

– Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Niels R. Kiær.

Vil ha endring

Og det er nettopp her Johan Kaggestad mener det må tas grep.

– Det blir helt galt om det er forskjellig regler for støtteapparat og utøvere. Jeg forstår godt at Therese Johaug har lyttet til legen. Nå får hun 13 måneder, kanskje mer. Han går fullstendig fri.

– Det synes jeg er galt, og det har jeg sagt i 30 år. Jeg synes støtteapparatet har en vel så fremtredende posisjon når det gjelder dopingrelaterte problemer, sier Kaggestad.

– Han gikk fra jobben sin som lege i Norges Skiforbund, greit nok, og han kommer nok neppe tilbake dit. Det er trist det som skjedde, men jeg er overrasket over at de to behandles forskjellig. For etter min mening har de like stor skyld i dette begge to, sier han.

Han peker på blant annet friidrett og sykkel der idrettsleger har dosert dopingpreparater til utøverne. Han har en tanke om hvordan regelverket kan endres:

– Da må det være Antidoping Norge som må lage interne regler for å behandle utøvere og apparat på likt. Ta det opp med WADA på øverste hold, sier Kaggestad.

