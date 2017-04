Kalla fortsetter å gjøre som Northug: - Det er synd for svensk skisport

Saken oppdateres.

Charlotte Kalla sier fortsatt nei til å bli en del av det svenske landslaget. Det bekrefter skiløperen selv i dag.

Den svenske landslagstroppen for neste sesong skal presenteres i løpet av neste uke, og det blir uten en av de store svenske profilene de siste årene.

– Jeg har bestemt meg for å stå utenfor landslaget den kommende treningssesongen. Jeg vil heller utvikle samarbeidet med gjengen som jeg hadde rundt meg denne sesongen, skriver hun i en pressemelding.

Kalla har for tiden ferie, men reiser på neste sesongs første treningsleir neste fredag. Hun fortsetter samarbeidet med sin personlige trener Magnus Ingesson, søsteren og idrettslegen Cecilia Kalla og Stefan Thomsen.

– Synd for svensk skisport

Det svenske kvinnelagets norske trener Ole Morten Iversen, synes det er synd at hun nok et år velger å stå utenfor landslagets treningsopplegg.

– Ja, det er synd for svensk skisport, at vi ikke klarer å ha de beste på laget. Samtidig har jeg full respekt og forståelse for valget hun har gjort. Hun hadde en bra sesong i år, så med tanke på det er det lett å skjønne at hun velger å kjøre samme løp som hun gjorde i fjor, sier Iversen til Adresseavisen.

I fjor var han bekymret for at det resterende laget ville merke at de manglet sin største stjerne. Det er han ikke like bekymret for foran neste års sesong.

– Det laget vi har er mer enn bra nok. Jeg er veldig trygg på at vi klarer oss veldig godt uten Charlotte. Så det er ikke noe jeg velger å bruke noe energi. Je ghar hatt en god dialog med Charlotte gjennom hele sesongen, og jeg håper vi har det neste sesong også, sier Iversen.

Han vil holde kontakten med Kalla på telefon gjennom hele treningsperioden i sommer, men legger seg ikke opp i treningsopplegget laget velger å gjennomføre. I sesongen vil hun være en del av resten av troppen.

– Respekterer avgjørelsen

Det svenske skiforbundet synes det er synd at Kalla velger å stå utenfor, selv om de respekterer beslutningen.

– Vi har veldig gjerne sett Charlotte tilbake i landslagets treningsgruppe, men det fungerte bra i fjor, og vi respekterer avgjørelsen hun har tatt. Vi kommer til å støtte henne så mye vi kan i satsingen hennes. Det viktigste er at hun føler seg trygg og kommer i god form. Vi alle vil jo se svenske fremganger i skisporene kommende sesong med OL i Pyeongchang som det store høydepunkter, sier landslagssjef Johan Sares.

Han sier til Expressen at de ikke har jobbet mye med å overtale Kalla til å endre mening.

Kalla har to OL-gull og to VM-gull fra tidligere sesonger. Hun fikk problemer med hjerteflimmer i starten av forrige sesong, og konkurrerte ikke før Tour de Ski ved årskiftet. Det var derfor knyttet stor tvil til hennes deltakelse i VM i Lahti.

Til tross for den trøblete oppkjøringen ble deltakelsen en suksess. Hun tok sølv på 10 kilometer klassisk og stafett, og bronse på 15 kilometer skiathlon.