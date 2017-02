Kalla hylles, men får kjeft for ett valg: – Jeg forstår det ikke

Saken oppdateres.

LAHTI/TRONDHEIM: I slutten av november ble det full stopp for Charlotte Kallas sesongstart. På 10 kilometeren i Kuusamo ble hun nummer 75, og etter en legesjekk fant de ut at den svenske skistjernen opplevde hjerteflimmer.

Etter en periode ute av verdenscupsirkuset var hun tilbake i Tour de Ski ved årsskiftet. I dag kunne hun juble over bronse på skiduathlon i VM, bare slått av Marit Bjørgen og Krista Permakoski.

Ikke overraskende er det mye skryt å få for Kalla i svenske aviser. Den profilerte kommentatoren Tomas Pettersson kaller bronsen for et lite mirakel.

– Noen sier kanskje «bare en bronse». Så feil. Etter de månedene Charlotte Kalla har bak seg handler det om et mindre mirakel. Det her var på mange måter det mest imponerende du har gjort, Kalla, skriver han i en kommentar på Expressen.

Aftonbladet Petra Thorén er like imponert over at Kalla klarte å komme seg opp på pallen etter den tøffe sesongstarten.

– Plutselig sto hun foran oss med et smil som fortalte alt om hva denne medaljen betyr. En tapt gullkamp? Nei, en vunnet bronse. Etter flere kriser der følelser og tålmodighet ble satt på de ytterste prøver foran VM-sesongen vant Charlotte Kalla en av sine livs største seire, skriver hun i en kommentar på Aftonbladet.

Men i dag var det ingen - selv ikke Charlotte Kalla - som kunne stanse Marit Bjørgen på vei mot sitt femtende VM-gull. Bjørgen var ikke overrasket over at Kalla ble med henne opp på pallen.

– Jeg er ikke overrasket over det. For jeg har sett utviklingen hennes etter jul. Hun har vært på pallen. Jeg visste at hun var en av kandidatene til å være med å kjempe om en pallplass, sier hun til Aftenposten.

– Hadde du forventet det etter det som skjedde i Kuusamo ?

– Charlotte er kanskje ikke den som har vært sterkest i starten av sesongen. Hun har hatt en fin utvikling utover i sesongen. Det samme skjedde i Falun, sier Bjørgen.

Men selv om svenskene jublet for bronsen som om det skulle være et gull, var det flere eksperter som var kritisk til en avgjørelse Kalla tok tidlig i løpet.

Noen kilometer etter start gikk Kalla på trynet. Hun kom seg fort opp, og brukte ikke lang tid på å komme tilbake til teten. Litt for kort tid, synes noen av de svenske ekspertene.

– Det var høl i hue av Kalla å kjøre hardt rett etter fallet, sier Expressens ekspert Oscar Quicklund til Expressen.

– Jeg forstår ikke hvorfor Kalla sløste så mye krefter på å komme seg opp rett etter fallet, i stedet for å vente til noen lettere partier. Det kostet, sier tv-profilen Joans Karlsson på Twitter.

Bronsevinneren selv er ikke enig i kritikken fra tv-profilene.

– Jeg hadde utrolig bra ski og feste. Det gjelder å henge med, og slik løypen var på klassiskdelen så kunne det bli veldig slitsomt å ta de igjen senere. Det var bedre å kjøre på i stakingen. Det kostet ikke så mye, og det var viktig at vi bare var fire inn til byttet, sier hun til Expressen.

Men nok krefter hadde hun ikke da Krista Permakoski og Marit Bjørgen bestemte seg for å rykke. Hun ble derfor igjen bak tetduoen sammen med Heidi Weng.

– Hodet ville bare følge Krista og Marit, men kroppen sa noe annet. Men det skal gjøre skikkelig vondt, og det gjorde det, sier Kalla til Expressen.

