Kalla lyste opp av glede da hun fikk beskjeden fra Bjørgen

ULRICEHAMN: To veteraner viste seg fra sin aller beste side da svenskene inviterte til en fantastisk langrennsfest i Ulricehamn, en times kjøring øst for Göteborg.

Opp mot 30 000 svensker omkranset løypene og fikk Marit Bjørgen til å sammenligne festen med Holmenkollen.

«Dronningen over alle dronninger» ropte speakeren ut over stadion da Bjørgen gikk ut, og han konstaterte også med at «dronningen er tilbake» da hun gikk i mål til suveren seier.

– Det var et kjempeløp og jeg er utrolig fornøyd, sa medaljegrossisten etter løpet.

En annen som strålte i kapp med solen på den blå himmelen, var Charlotte Kalla.

Hun trodde nemlig at hun var blitt nummer 14 da hun gikk i mål. Så kom Bjørgen med en klem og gode nyheter:

– Jeg måtte fortelle henne at hun var nummer tre, forteller Bjørgen, som synes det er «kjempeartig» å ha sin gode venninne tilbake på pallen.

Kalla ble lurt av sekunderingen

Kalla har hatt en trøblete sesong etter at hun fikk hjerteflimmer under sesongstarten i finske Ruka i november.

Prestasjonene har variert veldig etter at hun kom tilbake i konkurranser. Under Tour de Ski gikk det bra det helt store til det mer skuffende.

– Det var først da Marit og Hanna (Falk) kom og ga meg en klem at jeg skjønte at jeg var blitt nummer tre, sier Kalla, som innrømmer at det var særdeles gledelige nyheter å få.

– Det stemte også ekstra overens med følelsen jeg hadde i kroppen underveis og hvordan publikum og trenere heiet på meg underveis. Jeg var litt overrasket over at trenerne skulle løpe så intenst ved siden av meg for en 14.-plass, sier hun.

Det var all støyen fra ivrige svenske tilskuere som skapte forvirringen, samt en sekunderingsplakat med tallet 14 på.

– Det betydde sikkert at jeg var 14 sekunder bak, men jeg misforsto, sier Kalla.

Hun var til slutt 24,9 sekunder bak Bjørgen i mål, men bare 0,8 sekund foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen på fjerdeplass.

– Det er veldig deilig at teknikken sitter så godt som den gjør. Nå kjenner jeg at det er gøy å ta i skikkelig hardt, og jeg kjenner at kroppen svarer godt. Det betyr veldig mye for meg, sier Kalla.

Verdenscupen lørdag: Kvinner, 10 km fri teknikk: 1) Marit Bjørgen, Norge 23.46,3, 2) Krista Pärmäkoski, Finland 0.10,7 min. bak, 3) Charlotte Kalla, Sverige 0.24,9, 4) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 0.25,7, 5) Ragnhild Haga, Norge 0.32,3, 6) Heidi Weng, Norge 0.34,0, 7) Jessica Diggins, USA 0.34,9, 8) Hanna Falk, Sverige 0.36,4, 9) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.44,8, 10) Sandra Ringwald, Tyskland 0.56,6. Øvrige norske: 36) Kari Øyre Slind 1.55,9, 44) Lotta Udnes Weng 2.05,9. Verdenscupen (19 av 31): 1) Weng 1391, 2) Pärmäkoski 1112, 3) Østberg 1072, 4) Stina Nilsson 845, 5) Diggins 730, 6) Bjørgen 523. Øvrige norske (topp 30): 7) Maiken Caspersen Falla 504, 14) Kathrine Harsem 325, 17) Haga 295, 23) Jacobsen 198, 25) Silje Øyre Slind 186. Distansecupen (12 av 18): 1) Weng 638, 2) Pärmäkoski 537, 3) Østberg 524, 4) Diggins 384, 5) Bjørgen 367, 6) Nilsson 345. Øvrige norske (topp 30): 14) Haga 221, 17) Harsem 157, 18) Jacobsen 132, 21) S. Slind 123, 27) Falla 80. (©NTB)

Spent på hvor hun sto

Marit Bjørgen gikk sin første konkurranse på fem uker. Hun sto over Tour de Ski, og har jobbet i fred og ro mens mange av konkurrentene kjempet om heder og ære i Mellom-Europa.

Bjørgen vant verdenscuprennet i Ruka i slutten av november i fjor. Det var hennes første verdenscupseier etter at hun ble mor.

– Man er jo spent på hvor man står, så jeg fikk gode svar i dag på at jeg har gjort mye riktig og er på god vei, sier hun om seieren.

Har ikke hatt full kontroll

Hun vil likevel ikke si at hun nå er den store favoritten før VM, og har også innsett at sjansene for edelt metall er større på de lengre distansene enn de korte.

– Jeg har en friplass i sprint, men det skal litt til å kjempe om medaljene der. Jeg ligger nok litt bak der. 10 km, 15 km med skibytte, tremila og stafetten er nok de beste distansene mine nå.

– Hvor god kontroll har du hatt de siste månedene?

– Jeg føler aldri at jeg har eksakt kontroll, for jeg har ikke hatt en uke hvor jeg har fått gjort helt det jeg har planlagt, også på grunn av den nye situasjonen med mammarollen. Men jeg har vært flink til å tenke «sånn er det og gjøre det beste ut av det».

I mål var Bjørgen 10,7 sekunder foran Krista Pärmäkoski.

Ragnhild Haga ble nummer fem, mens Tour de Ski-vinner Heidi Weng havnet på plassen bak.