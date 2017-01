Kalla vurderer å bryte Tour de Ski: - Hun er lei seg

Saken oppdateres.

Tour de Ski kan snart være over for Charlotte Kalla, melder Expressen .

For selv om Sverige har hatt mye juble for på kvinnesiden gjennom Stina Nilsson denne sesongen, har det gått tyngre for den største stjernen av dem.

– Veldig skuffet

Kalla slet med sykdom før jul og fikk konstatert hjerteflimmer etter verdenscupen i Ruka. Man mente at hun etter skandinavisk cup på Lillehammer var på vei til å finne tilbake til formen. Nå ser det ut til at Kalla er i så dårlig slag at hun må bryte touren.

– Charlotte er veldig skuffet. Når ikke kroppen svarer for fem flate øre, så er det vanskelig å motivere seg, sier hennes personlige trener Magnus Ingesson til Expressen.

Treneren dro fra Sverige til Toblach onsdag, og hadde et møte med den svenske langrennsløperen på kvelden. Der ble det diskutert om det er verdt å fortsette Tour de Ski, som avsluttes søndag.

Tar en avgjørelse fredag

– Det er jo ikke bare litt dårlig form vi snakker om. Så det er klart hun blir lei seg og ønsker hun hadde prestert bedre, sier Ingesson til avisen.

Etter åpningen av årets Tour de Ski, ble det også vurdert om Kalla skulle bryte. Hun valgte da å fortsette.

– Vi tar en avgjørelse etter fredagens løp. Det er det man må gjøre når formen ikke er der, sier Ingesson.

Jentene skal ut og gå fem kilometer intervallstart klokka 13.00 fredag.