Klæbo endrer planene: - Jeg blir hjemme

Saken oppdateres.

20-åringen fikk sitt gjennombrudd før jul etter seier på fristilsprinten på Beitostølen, pallplass på sprinten i Ruka og annenplass sammenlagt i minitouren på Lillehammer.

Han hadde i utgangspunktet tenkt å gå VM for U23, men nå er det endring i planene.

- Jeg går ikke U23-VM. Jeg velger å bli hjemme for å kvalifisere meg til VM i Lahti, sier Klæbo til NRK .

Han har fått råd av landslagssjef Vidar Løfshus til å ta beslutningen.

- Johannes begynner så smått å melde seg på flere distanser. Han er et kort vi kan dra fram i flere sammenhenger, forteller Løfshus til NRK og legger til at han regner med å se Klæbo på et av stafettlagene under verdenscupen i Ulricehamn.

Nå håper Klæbo å sikre seg en VM-plass så fort som mulig. På den måten blir det lettere å spisse formen inn mot enkeltdistanser i Lahti.

- Det er viktig å se seg fram og få sikret den VM-billetten. Jo tidligere man kan få den, jo lettere er det å gå fort i VM, sier han.

(©NTB)