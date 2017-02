Klæbo møtt med finsk latter da han løp opp bakken: – Spent på om noen kopierer den

Saken oppdateres.

LAHTI: Johannes Høsflot Klæbo er langrennssirkusets nye stjerne. Søndag herjet han med konkurrentene på sine etapper av langrennssprinten. Spesielt i de bratteste delen av bakkene tok han mye tid på sine konkurrenter. Han nærmest løp opp bakkene, i en helt særegen stil.

– Denne stilen er omdiskutert i miljøet, og den har ikke gått upåaktet hen, sa NRKs skiekspert Torgeir Bjørn under søndagens sprintfinale

– Fiskebein er litt glemt teknikk, og jeg har forsøkt å gjøre min egen greie, og det er kult at den funker så bra som den gjør. Jeg prøver hele tiden å være i front og gjør det jeg synes fungerer best. Det er kult at så mange legger merke til det, sier hovedpersonen selv om teknikken.

Han forteller at det er en teknikk han har brukt lang tid på å perfeksjonere, men at det ligger ikke noe hokus pokus bak det.

– Jeg trener mye i motbakke der jeg får brukt teknikken. Det ligner kanskje på elghufs, men jeg er elendig på elghufs, så det er nok ikke noe sammenheng der. I elghufs skal man strekke ut beinet, og det er jo ikke det jeg gjør, sier Klæbo til Adresseavisen.

Se NRKs opptak av Klæbo-rykket fra lagsprinten søndag:

Studerte heltene på video

Klæbo har selv studert sine langrennshelter på video for å lære enda mer om teknikk. Nå er det nok mange i verdenseliten som vil sette seg ned å studere «Klæbo-rykket» for å kopiere stilen.

– Det blir spennende å se om noen tar etter meg. Skjer det får jeg prøve å utvikle ting videre og ta nye steg videre på andre områder. Jeg tror nok mange fikk øyene opp for teknikken i går, og det synes jeg er bra. Det har vært en stagnert teknikk de siste årene, sier han.

– Ikke teknikken jeg lærer bort

Den hoppende løpestilen til Klæbo er ikke på pensum på langrennslinjen i Meråker. Der forsøker tidligere landslagsløper Frode Estil å lære elevene å gå så fort som mulig på ski, både i klassisk, skøyting, oppover og nedover bakkene. Han er selv kjent for Estil-rykket.

– Den løpingen hans minner mistenkelig om teknikken Northug brukte da han vant sprinten i Falun, så det går tydeligvis fort. Det er ikke den teknikken jeg lærer bort, men det viktigste er å springe fra konkurrentene, sier Estil.

Selv om stilen ikke har kommet i noen lærebøker enda, tror Estil at Klæbo har skjønt det som er viktigst i langrenn, nemlig å ta seg hurtigst mulig fra a til b. Estil liker at elevene hans finner ut hva som fungerer best for de, og bruke tidsstudier for å finne ut hvilken stil som bør brukes.

– Den er litt utradisjonell, det må jeg strekke meg til å si. Jeg tror nok mye av det han gjør er bra, hvis ikke hadde det ikke gått så fort. Det er det Klæbo har skjønt, det handler om å ta seg fortest mulig fra a til b. Det er derfor jeg har sansen for typer som Klæbo, sier Estil.

Må ha rett type muskler

Han mener at det ser ut som det er større forskjell i stilen han brukte da han var aktiv løper enn det faktisk er.

– Det er mye det samme, men jeg lærer bort Frode-teknikken jeg selv brukte. Den er nok ikke så forskjellig, det ser nok mer forskjellig ut enn det er. Men han går nok med litt mer bøyde knær enn meg, jeg gikk med strake føtter. Men spenningen i muskulaturen man må ha for å springe i bakker har vi nok begge, sier Estil.

Det eneste Estil er bekymret for er om at han får nok feste i bakkene.

– Han løfter skiene mye mer enn det som er vanlig, men det ser ikke ut som det koster noe. Det jeg er mer spent på er om han får godt nok feste når han lander med bøyde knær. Men i og med at han springer så hoppende, må han tydeligvis få trampet godt nok ned, mener han.

Jobbet med teknikken i mange år

Anders Bystrøm er trener for rekrutteringslandslaget til det norske landslaget, og har vært treneren til Klæbo i mange år. Han forteller at Klæbo hadde teknikken inne allerede da han begynte på landslaget, men at han har videreutviklet den de siste årene.

– Han har vært god på det der lenge. Vi har ikke trent akkurat på det, men han er så eksplosiv og hurtig i seg selv. Han får et veldig raskt fraspark, som gjør at han kan springe på skiene og får store kliv. Han trykker så kraftfullt ned mot marken, at skiene glipper i bakkant. Han har trent mye på det, så det er ikke noe han gjorde akkurat bare der og da, sier Bystrøm til Adresseavisen.

Det norske langrennspublikumet fikk for alvor oppleve «Klæbo-rykket» under norgescuprennet i Steinkjer før jul. Da var han helt overlegen i bakken.

– Det er blitt hans favoritteknikk i klassisk. Johannes elsker å springe i bakker. Han vet at han er best når det kommer en bakke som den i Lahti. Da er han ekstremt god både teknisk, og han klarer melkesyren han vet kommer, sier Bystrøm.

Trener spenst med staver

Mye av grunnlaget for teknikken har Klæbo lagt på barmark om sommeren og høsten.

– Mye av treningen Johannes har gjort har foregått på sommeren med staver. Vi snakker mye om skigåing og elghufs, men det neste steget er å trene spenst og teknikk med staver. Johannes kjører mye trappespenst for å gjøre steget mer effektivt, sier Bystrøm.

Han tror at flere av konkurrentene fikk øyene opp for teknikken da de ble parkert i bakkene på lagsprinten, og tror flere kommer til å sette seg ned med videoopptak etter VM.

– Mange kommer til å studere han, og se hvordan han gjorde det i lagsprinten. Men det er ikke lett å kopiere han, og om de prøver er de allerede flere år etter. Johannes er allerede i tankeboksen for hvordan han skal utvikle det enda mer. Og det er ikke alle som har muskelfibrene til å klare en slik teknikk, mener han.