Klæbo raskest i prologen: – Det er helt latterlig så fort han går

Stjerneskuddet Klæbo gikk inn til en soleklar ledelse fra startnummer 12. 20-åringen gikk inn 3,62 sekunder foran Eirik Brandsdal.

– Det er helt latterlig så fort han går, sa NRK-kommentator Jann Post.

Ledelsen holdt seg helt til samtlige hadde gått. Brandsdal ble nummer to, mens Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg kom på de neste plassene og sto for et norsk varsku før utslagsrundene senere onsdag. Sprintverdensmester Federico Pellegrino ble nummer fem.

Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen ble henholdsvis nummer 11 og 14 i prologen, mens Timo André Bakken tok 19.-plassen.

Andreas Myran Steen, Finn Hågen Krogh, Petter Northug og Håvard Solås Taugbøl plasserte seg fra 25-28.-plass.

Elleve nordmenn er dermed klare for videre innsats.

