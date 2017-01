Klæbo sjokkerte igjen - nå legges slagplanen

Saken oppdateres.

FALUN: Først gikk Marit Bjørgen til topps på kvinnenes prolog. Deretter var det Johannes Høsflot Klæbos tur til å banke samtlige konkurrenter.

– Ikke favoritt

– Det var en bra prolog. Det er ikke så mye annet å si. Det kjentes greit ut, sier Klæbo til Adresseavisen.

Han vant foran Federico Pellegrino fra Italia og russeren Sergej Ustjugov. Alle de norske løperne tok seg videre til kvartfinalen, som starter klokken 13.15 lørdag ettermiddag.

– I prolog kan du være nummer tretti og likevel vinne til slutt. Nå er jeg ferdig med den første av fire deler. Så får vi ta del for del, sier Klæbo, som avviser at han er favoritt.

Tett kontakt med faren

Etter å ha gått forbi pressesonen tok han umiddelbart opp telefonen. Klæbo har tidligere fortalt at han har tett kontakt med sin far Haakon underveis i sprintkonkurranser.

— Før finalen hadde jeg en prat med pappa hvor vi gikk gjennom hvordan semifinalen var, og hva som var planen i finalen. Jeg har snakket med ham jevnlig i hele dag, mellom hvert heat. Det fungerer bra det, sa Klæbo til Adresseavisen under verdenscupåpningen i Kuusamo .

Bjørgen-seier

Blant kvinnene gikk Marit Bjørgen en meget sterk prolog. Hun vant foran svenske Hanna Falk og amerikanske Sophie Cadwell.

Alle de norske kvinnene gikk videre. Maiken Caspersen Falla ble nummer fire, Ingvild Flugstad Østberg nummer åtte og Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til tiendeplass. Kathrine Harsem ble nummer tolv og Heidi Weng nummer 15.

Petter Northug ble vraket og går derfor ikke dagens sprint. Før prologen stilte han opp for pressen for første gang på nesten to måneder . Northug står på startstreken på søndagens tremil.