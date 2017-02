Klæbo vil bli kvitt «Nye Northug»-navnet

Saken oppdateres.

Siden Klæbo slo gjennom denne sesongen har flere norske medier kalt ham «Nye Northug». Man har for eksempel kunne sett titler som: «Nye Northug» knuste Northug. Det er prestasjoner som det som har ført til at 20-åringen nå er tatt ut til sitt første verdensmesterskap.

– Det blir spennende. Det er første gang jeg er på et skikkelig mesterskap. Jeg tenker at jeg må gå inn med senkede skuldre, og tenke at det er lærdom. Også er det bare å være offensiv, sier Klæbo til NTB.

Unggutten vant sprinten under åpningsrennene på Beitostølen denne sesongen, og etter andreplassen under minitouren på Lillehammer skjønte langrennskometen at han hadde en mulighet til å få VM-debuten.

– Jeg skjønte etter Lillehammer-helga at jeg hadde muligheten om jeg gjorde ting riktig. Derfor valgte jeg å droppe Tour de Ski for å være i bedre form etter jul, og det føler jeg at jeg lyktes med. Jeg gjorde rett i gå lokale skirenn for å være i best mulig form for det som skal skje framover spesielt, forklarer trønderen.

Fikk oppfylt drømmen

Men at han faktisk skulle få VM-billetten var kun vill fantasi da han gikk løs på sin første sesong som senior.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være der jeg er i dag. Lahti var en drøm, ikke et mål. U23-VM var målet, men nå er i stedet drømmen gått i oppfyllelse.

20-åringen imponerte under NM på Lygna da han tok gull på sprinten. Han kan fort kjempe om medaljer i Lahti.

– Det er først og fremst sprinten som er målet. Jeg tror ikke jeg skal gå rundt og snakke om medaljer. Det er første gang jeg er i et slikt mesterskap, så jeg vet veldig lite hva jeg går til. Jeg vil ha mine beste dager i starten av VM, så får man se hva det holder til, sier Klæbo.

Vurderte å lade opp hjemme

Han har særlig pekt seg ut tre distanser under mesterskapet.

– Det er sprint, så må man snakke med ledelsen etter det. Jeg håper jeg kan få gå lagsprint og 15 kilometer (klassisk) også, men først tenker jeg på sprinten.

Klæbo reiste hjem til Trondheim etter NM på Lygna. Onsdag kveld ankom han resten av landslaget på Sjusjøen.

– Jeg vurderte fram og tilbake om jeg skulle lade opp hjemme eller her. Jeg får laget mat, vasket klær og finner en helt egen ro mens jeg er hjemme, men jeg fant ut at man finner mer ro her. Med å ligge her er det bare å spise, trene og sove. Det er mer som kan skje hjemme. Jeg gjør rett med å få noen dager her, mener Byåsen-løperen.

Skulle oppladningen føre til gode resultater i Finland kan det fort få mediene til å dra fram «Nye Northug»-stempelet igjen.

– Det er mediene sin greie. Jeg har sagt at man får kalle meg det man vil, men jeg føler ikke at jeg er noen ny Northug. Jeg håper jeg skal kunne få mitt eget navn og bli kalt Klæbo, ikke Northug, smiler stortalentet.

– Et VM kan vel hjelpe med det?

– Det er en ypperlig mulighet det hvert fall, avslutter han.

