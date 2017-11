Klæbos knep satte ut NRK-ekspert: – Sjokkerende!

I dag leder han RBK-juniorene for siste gang: - Frykter ikke noe spesielt med Molde

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å herje med langrennseliten. Lørdag var han overlegen på Beitostølen-sprinten.

21-åringen er kjent for sin fryktinngytende avslutning. Men i lørdagens sprint overrasket han alle, og satte inn et rykk allerede etter to minutter.

– Han går sjokkerer gutta litt taktisk her! Hvem hadde trodd han skulle gå så tidlig? utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Det er helt utrolig at han går så tidlig, istemte Bjørns kollega Fredrik Aukland.

– Heldigvis holdt det

Etter kraftanstrengelsen så det ut som at Klæbo var litt sliten. Resten av feltet nærmet seg, men stortalentet holdt unna.

– Jeg hadde lyst til å prøve å gå og se om det holdt. Heldigvis holdt det, sier Klæbo til NRK etter målgang.

Bak Klæbo fulgte overraskelsesmannen Kasper Stadaas, som representerer Heming. Han var 1,1 sekund bak i mål. Eirik Brandsdal ble nummer tre.

Klæbo peker seg nå ut som den store favoritten på verdenscupsprinten i Kuusamo neste helg.

– Den smakte godt. Godt å være i gang med sprint igjen. Dette er kjempemessig med tanke på hva som skal skje neste helg.

FAKTA: BEITOSTØLEN, LØRDAG:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen, 2) Kasper Stadaas, Heming, 3) Eirik Brandsdal, Kjelsås, 4) Fredrik Riseth, Byåsen, 5) Sondre Turvoll Fossli, Hokksund, 6) Emil Iversen, Varden.

Kvinner:

1) Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum, 2) Mari Eide, Øystre Slidre, 3) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming, 4) Tiril Udnes Weng, Nes, 5) Kari Vikhagen Gjeitnes, Henning, 6) Ane Appelkvist Stenseth, Grong.

