Knust Iversen etter at gullet glapp: - Dette hadde ikke skjedd med Petter Northug

Saken oppdateres.

LAHTI/TRONDHEIM: Etter det bitre fallet, målgangen, jurymøtet og en liten stund til å bearbeide skuffelsen, møtte det norske sprintlaget pressen. Det var to løpere som var skuffet etter at gull- og medaljedrømmen brast i svingen før oppløpet.

– Det er klart jeg er skuffet. Jeg føler at vi begge gjør et monsterløp og går fra i front, selv med det snøværet. Vi er to gode skiløpere på start, og det er kjipt at noe slik skal ødelegge, sier mesterskapsdebutanten Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen.

– Vi fulgte planen

Hadde Norge vunnet om du hadde fått gå siste etappen?

– Det er vanskelig å si, planen var at jeg skulle gå ifra på mine to siste runder og det gjorde jeg. Vi fulgte planen til punkt og prikke. Hadde det vært meg som hadde gått den siste svingen, hadde sikkert det samme skjedd. Det er ikke sikkert at jeg hadde gått fra Niskanen og Ustjugov på samme måte som jeg gikk fra Kriukov og Jauhojärvi, sier Klæbo.

Han sto klar i målområdet til å ta imot lagkameraten da løperne kom inn på stadionet for siste gang. På storskjermen fulgte han dramatikken som oppsto.

– Det svartner til, og det er utrolig kjipt. Men det er ikke så mye mer vi kan gjøre med det. Vi får se fremover, selv om vi har mye energi og frustrasjon vi må få ut de neste dagene, sier han.

– Mye høyere fart enn jeg trodde

Emil Iversen har det tungt etter fallet og frykten for disking i etterkant.

– Det er tungt. Jeg får et veldig bra utgangspunkt på den siste etappen og jeg går jeg det jeg er mann om. Jeg ser at han er ganske nære når jeg går i siste sving. Jeg vil at han skal gå yttersporet om han skal gå forbi meg. Men han har mye høyere fart enn jeg hadde tenkt, så da går det som det går, sier Iversen til Adresseavisen.

– Stemmer det at du ikke går mer i VM?

– Ja, det stemmer. Jeg er en mann som ikke presterer når det gjelder som mest, og da må man ikke gå VM. Det er slik jeg føler det nå. Jeg er en av de beste her i dag, men når det gjelder som mest blir det et uhell, og det hadde ikke skjedd med Petter Northug. Det kan ikke bli verre for en skiløper å oppleve det jeg har gjort nå, sier han.

– Hva sa du til Johannes når du kom i mål?

– Jeg sa sorry.

Når ble du redd for at det skulle glippe?

– Jeg var aldri redd for det. Om han hadde kommet forbi meg på utsiden er jeg ganske sikker på at jeg hadde klart å slå han på de siste meterene uansett. Men jeg burde aldri skiftet spor, og han burde heller ha gått forbi meg på utsiden, sier Iversen.

Litt senere søndag ettermiddag avkrefter landslagstrener Tor Arne Hetland at Iversen skal reise hjem umiddelbart.

«Til orientering så reiser Emil Iversen tidligst hjem fredag 2. mars 2017. - Vi trenger alle våre løpere tilgjengelig i Lahti med tanke på herrestafetten torsdag 1. mars 2017» , sier Hetland.