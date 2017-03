Kometen Klæbo vant for andre dag på rad – sikret seier i minitouren

Saken oppdateres.

Trønderen Johannes Høsflot Klæbo (20) har tatt langrennsverdenen med storm denne sesongen. I den canadiske minitouren hadde han også klart å skape seg et solid forsprang til den avsluttende jaktstarten, som også var årets siste verdenscuprenn.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før han ble innhentet av hjemmehåpet Alex Harvey og lagkamerat Niklas Dyrhaug, som jaget bak. Løperne bak klarte imidlertid ikke å hente inn mye på trioen i tet, og dermed sto seieren mellom dem.

I spurtoppgjøret var Klæbo best, slik han var i lørdagens fellesstart.

– Jeg var så stiv, og prøvde bare å ta innersvingen der og spurte det jeg hadde. Da jeg så jeg hadde sjansen til å ta dem igjen, koblet noe annet inn, sier Klæbo til NRK.

Bet seg fast

– Jeg var så sliten. Jeg tenkte egentlig at jeg ble nummer tre, men jeg tenkte det var to hundre meter igjen før sesongen var over. Lysten på å stå øverst er noe spesielt. Det er vel den følelsen som kicker inn. Da de skulle ha meg til å dra gikk det så vidt fremover, jeg var pinne stiv, fortsetter kometen.

Det taktiske spillet var åpenbart da alle tre stoppet helt opp i løypen på et tidspunkt. Klæbo var uansett umulig å riste av seg. Han hang godt på da hjemmehåpet Harvey forsøkte å riste av seg nordmennene.

Dyrhaug forsøkte seg også med en langspurt før mål, men heller ikke han klarte å riste av seg følget.

Dermed ble det et spurtoppgjør.

Måtte finne på noe lurt

– Det ble en veldig spennende fight der. Jeg skjønte fort når Finn ikke klarte å komme opp, at det skulle bli en duell mellom oss tre. Jeg hadde en plan om å gå på en litt lengre spurt. Jeg er fornøyd med å bli nummer tre, men akkurat nå er jeg skuffet over at jeg ikke tok det hjem. Jeg var så nær, sier Dyrhaug til NRK.

– Det var en rå fight. Jeg tror aldri jeg har vært med på en så jevn duell mellom tre løpere. Jeg går jo mot to av verdens beste sprintere, så for min del måtte jeg finne på noe lurt.

Neste år lover imidlertid både Dyrhaug og Klæbo flere dueller.

Kjempesesong

Klæbo, som har kommet som et skikkelig stjerneskudd denne sesongen, avsluttet sesongen med nok et imponerende renn. 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.

Den første kom på sprinten i Otepää før VM. De to siste i Canada.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det som har skjedd hele sesongen, er egentlig helt utrolig. Nå må jeg bare hjem og nyte følelsen. Jeg må jobbe med kapasiteten på lengre distanser i skøyting. Nå er det en ny sesong og jeg har et nytt år på meg. Forhåpentligvis klarer jeg å ta noen steg der, sier Klæbo.