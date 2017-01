Komplett oversikt: Slik blir dopingsaken mot Therese Johaug

Saken oppdateres.

Se hele programmet time for time lengre ned i saken

Slik foregår de muntlige forhandlingene i NIFs domsutvalg:

* De muntlige forhandlingene mellom Therese Johaug og Stiftelsen Antidoping Norge i NIFs domsutvalg gjennomføres etter samme hovedprinsipp som ordinære rettssaker.

* Therese Johaug møter selv personlig i forhandlingene. Hun har med seg advokat Christian B. Hjort fra advokatfirmaet Hjort. Advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse er også til stede. * Antidoping Norge er representert ved advokat Niels R. Kiær og Britha Røkenes.

Bjørgen vitner

* Under forhandlingene skal advokatene innledningsvis redegjøre for sin parts oppfatning av sakens fakta og hva de mener Domsutvalget må legge til grunn for avgjørelsen. Kiær skal i aksjon først, deretter Hjort.

* Deretter kan en representant for Antidoping Norge forklare seg. Deretter har Johaug anledning til å forklare seg.

* Videre skal partene avhøre påberopte vitner og føre andre bevis som er påberopt. Domsutvalget vil ikke på forhånd oppgi navn på vitnene, men det er kjent at blant annet Johaugs lagvenninne Marit Bjørgen skal møte.

* Til slutt skal partenes advokater oppsummere saken og argumentere for hvilke regler som kommer til anvendelse, og hvilke konsekvenser partene mener dette bør få for Johaug.

Tre dommere

* Forhandlingene er offentlige med mindre Domsutvalget bestemmer noe annet.

* Tre dommere skal avgjøre saken: Ivar Sølberg (leder i Domsutvalget), Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø.

* Det er ventet at en dom kommer innen én måned etter at de muntlige forhandlingene er ferdig torsdag 26. januar.

Kan ankes

* Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff.

* Anken rettes enten til NIFs appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

* Therese Johaug håper å rekke OL i Sør-Korea i februar 2018. En straff vil kunne påvirke hennes mulighet til å delta i vinterlekene.

Vitneliste og tidsskjema i Johaug-høringen

Onsdag: 09.00 – 09.15: Forhandlingene starter

09.15 – 10.15: Innledningsforedrag advokat Niels R. Kiær (Antidoping Norge)

10.15 – 10.45: Supplerende redegjørelse Birgit Haukland (ADN)

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.15: Innledningsforedrag Johaug-advokat Christian Hjort

12.15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.30: Partsforklaring Therese Johaug 14.30 – 14.45: Pause

14.45 – 15.15: Vitneforklaring Yvette Dehnes (laboratorium for dopinganalyse på Aker sykehus)

15.15 – 16.00: Vitneforklaring Jo Klaveness (professor i farmasi)

Torsdag:

09.00 – 10.15: Vitneforklaring Fredrik Bendiksen (tidligere landslagslege)

10.15 – 10.45: Vitneforklaring Marit Bjørgen

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 11.30: Eventuell ytterligere dokumentasjon

11.30 – 12.15: Prosedyre advokat Kiær

12:15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: Advokat Kiær fortsetter

13.45 – 14.45: Prosedyre advokat Hjort

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.30: Advokat Hjort fortsetter

15.30 – 16.00: Replikk/duplikk.

Kilde: TV 2 og VG.