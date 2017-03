Kowalczyks oppførsel vekker oppsikt i Polen – hadde ikke tid til lagvenninnene

Saken oppdateres.

Torsdagens kvinnestafett i Lahti startet forrykende – mye takket være polske Justyna Kowalczyk.

Den polske skistjernen holdt farten oppe på førsterunden. Hun klarte ikke å holde følge med Maiken Caspersen Falla i stigningene på sisterunden, men var bare syv sekunder bak ved veksling.

Polen endte til slutt på en åttendeplass på stafetten. Det polske laget ble forbigått av flere lag på de øvrige etappene, og endte til slutt på en åttendeplass.

Kowalczyks oppførsel etter målgang har vakt oppsikt i polske medier. Avisen Interia skriver at Kowalczyk stakk av umiddelbart etter at hun vekslet med Ewelina Marcisz.

– Rakk ikke å gratulere

Kowalczyk måtte rekke et fly, og tok seg ikke tid til å snakke med de fremmøtte journalistene. Hun hadde heller ikke tid til å se hvordan lagvenninnene presterte på sine etapper.

– Justyna gikk flott i dag. Jeg rakk ikke en gang å gratulere henne, sa Ewelina Marcisz ifølge Interia.

Kowalczyk måtte imidlertid i dopingkontroll før hun kunne forlate VM-byen.

Noen få timer etter løpet bekreftet Kowalczyk på Twitter at hun måtte rekket et fly og dopingkontroll. Hun forteller videre at hun fulgte utviklingen i stafetten på mobilen.

Det var for øvrig hele tiden planen at Kowalczyk skulle reise hjem etter stafetten. Polakken satser nemlig utelukkende på klassiskrenn, og lørdagens tremil skal gås i fri teknikk.

– Justyna hjalp meg

Kowalczyk er én av de mest suksessrike skiløperne etter årtusenskiftet, og har to OL-gull og to VM-gull på CV-en. Slik rutine er god å ha for de yngre polske løperne.

26-åringen Ewelina Marcisz forteller at Kowalczyk var viktig for henne etter søndagens sprintstafett, der Kowalczyk og Marcisz gikk Polen inn til en niendeplass.

– Etter søndagens renn hjalp Justyna meg mye, sier Marcisz.

– Jeg er glad jeg kunne være på lag med henne. Dette er en ny opplevelse, fortsetter hun.

