Kowalczyks trener: – Ingen tror på Johaugs forklaring

Saken oppdateres.

Det er i et intervju med den finske avisen Ilta-Sanomat, gjengitt av svenske Expressen, at Wierietielny sår tvil om Johaugs forklaring.

– Jeg tror ikke på det der om leppesalven. Hun har funnet på det. Ingen tror på den forklaringen, sier Wierietielny.

– Jeg har en enkel oppfatning om denne saken. CAS-dommerne vet helt klart hva de driver med, så beslutningen er riktig. Og for meg var det ingen overraskelse at de forlenget straffen.

Stemmer ikke

Hadde Wierietielny lest dommen, ville han imidlertid funnet ut at påstanden om at "ingen" tror på Johaugs forklaring ikke er riktig. Der står det nemlig svart på hvitt at partene i saken, deriblant FIS, er enige om at Johaugs forklaring er korrekt.

FIS-anken til CAS innledes nemlig med at forbundet godtar sakens fakta slik de legges til grunn i den opprinnelige dommen fra februar (punkt 93 i CAS-dommen).

Det var enighet mellom partene også om at Johaug ikke prøvde å jukse. Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.

Finsk mistanke

Wierietielny er ikke alene om å antyde at Johaug jukset med vilje. Den finske tidligere langrennsstjernen Sami Jauhojärvi antyder det samme i et intervju med YLE.

– Et par uker før hun ble tatt hevdet hun at hun kontrollerte teen hun drakk tre-fire ganger for å hindre at hun fikk i seg noe ulovlig. Så står det «doping» på leppekrempakken, og hun bruker det likevel, sier han.

– Det støtter teorien om at hun var ute etter en måte å restituere bedre.