«Kreftsykdommen har gitt meg en kraft. Det er en kraft som du bruker når du står i kriser. Den forteller deg hva livet egentlig handler om».

Saken oppdateres.

– Ja, jeg fortsetter. Det går en faen i meg.

For sportssjefen i norsk langrenn blir det ikke snakk om annet enn å jobbe ut kontraktstiden som avsluttes etter OL i 2018.

Løfshus leser ikke kommentarfeltene på Facebook. Men han vet omtrent hva som står der. Det er ikke bare vakkert. Men det tynger ikke.

Mellom bilene på parkeringsplassen utenfor Olympiatoppen på Sognsvann i Oslo strener han lett i steget. Det blir også tid til egentrening når man reiser sammen med verdens beste langrennsløpere halve året. Smilet brer seg hele veien rundt i et førpåskebrunt ansikt.

Åtte måneder med konflikt 20. juli 2016: Det blir kjent at Martin Johnsrud Sundby har brutt dopingreglene i håndteringen av astmamedisin. August 2016: TV 2 har en reportasje hvor tidligere langrennsløpere forteller at de fikk tilbud om astmamedisin til tross for at de var friske. Løfshus rykker ut og sier: – Vi har aldri behandlet friske utøvere med medisin. Det er en gedigen misforståelse, sier han. Norsk langrenn kommer blir mistenkeliggjort og kritikken er kraftig både innenlands og utenlands. September 2016: Skiforbundet setter ned et utvalg som skal se på medisinbruken i norsk langrenn. Oktober 2016: Mange mener at det er svikt i rutinene etter at Therese Johaug har brukt leppesalve med steroider. Etter avsløringen får han spørsmål om han vurdere sin stilling som sportssjef. Løfshus svarer at han gjør det hver eneste dag. 13. oktober 2016: Det blir kjent at Therese Johaug har testet positivt for clostebol som var i leppesalven Trofodermin. Som langrennssjef var det Vidar Løfshus som ga henne beskjed om resultatet av dopingtesten. 19. oktober 2016: Vidar Løfshus innrømmer at norske langrennsløpere underveis i blant annet sprintrenn bruker forstøverapparat i annenetasjen i den gedigne norske smørebussen. Mer kritikk mot langrennsledelsen. 20. oktober 2016: Det meldes at ledelsen i Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har fredet Vidar Løfshus. Januar 2017: Vidar Løfshus er ansvarlig for å ta ut verdenscuplaget til Falun. Han utelater Petter Northug som vil gå for å komme i form til VM i Lahti. Kritikken er massiv. Engasjementet i Langrenns-Norge er enorm. Han får skriftlig noe som kan ligne drapstrusler mot både seg og familien. 9. februar 2017: Niklas Dyrhaug er vraket fra 30 kilometeren i VM i Lahti. Han mente at han var god nok og var sønderknust. Vidar Løfshus fikk skylden. – Laget tas ut av trenerne sammen med meg, sier han. 16. februar 2017: Kommer i konflikt med svenskenes landslagssjef Johan Sares. Det handler om bruk av forstøverapparat. Svenskene bruker det ikke og Sares er svært kritisk til Løfshus’ støtte til bruk av dette. Sares sier at svenskene skal holde seg langt unna den gråsonen som norsk langrenn er i. 21. februar: Løfshus må beklage at han i et intervju antydet at det mediene var medskyldig i Johaug-saken. Mars 2017: Får kritikk for at ikke skiforbundet fyller opp kvoten med kvinnelige løpere til verdenscupen i Canada. Mars 2017: Tar ikke ut Petter Northug til verdenscupavslutningen i Canada. Får kritikk fra mange og ikke minst Petter Northug. Northug sier til Dagbladet at Løfshus har tråkket opp sin grav hele vinteren.

Men han skulle jo ikke ha noen grunn til å smile.

Han skulle være tynget av alvor etter at to av hans utøvere er dømt for brudd på dopingreglene, etter at forbundet ble nødt til å sette ned et utvalg for å granske norske langrennsløperes medisinbruk, etter å ha uttalt seg i hytt og vær om hvem som hadde skylda for Johaugs dopingdom, etter massiv kritikk for astmabehandling både i og utenfor landet, etter at Petter Northug mente at det var på tide at han fikk sparken.

Vidar Løfshus Født: 1. januar 1970 Fra: Løkken i Sør-Trøndelag Bor: Vestby i Akershus Jobb: Sportssjef for langrennslandslagene, var tidligere trener for det norske herrelandslaget. Har vært med landslag i langrenn siden 2006 Meritter som utøver: 3. plass i Vasaloppet i 1994. 44. plass på Kollenfemmila i 1993.

Det har likevel ikke formørket hans lette sinn.

Her er han blid og fornøyd, nettopp hjemkommet fra to dager på inspirasjonsseminar med Arctic Race-dynamoen Knut-Eirik Dybdal og DDE-vokalist Bjarne Brøndbo i Nord-Norge. Det må ha virket.

Kreftsykdom ga kraft

– Jeg smiler jo mye da. Det er en del av meg. Det er kanskje derfor at en del oppfatter meg som litt arrogant når jeg smiler både når det passer og ikke passer.

– Skjønner du at det kan oppfattes som mangel på ydmykhet, og ja, arroganse?

– Ja, men de som kjenner meg vet at jeg ikke er arrogant, og at jeg er forholdsvis nedpå.

– Kan det være slik at det du har opplevd tidligere i livet, gjør at det er lettere å takle motgangen dere har hatt det siste året?

– Det er det ingen tvil om. Den livserfaringen både jeg og familien har, setter ting i perspektiv.

For ni år siden fikk sjefen for norsk langrenn endetarmskreft. Vidar Løfshus ble borte lenge. Jobben handlet ikke om å få nordmenn til å gå fort på ski, men å overleve. Bli frisk.

For fire år siden ble han offisielt friskmeldt etter en lang periode med usikkerhet. Det har satt sine spor.

– Jeg er robust. Og det er klart at jeg er mer robust på grunn av det som jeg har opplevd. Særlig har kreftsykdommen gitt meg en kraft. Det er en kraft som du bruker når du står i kriser. Den forteller deg hva livet egentlig handler om.

Omdømme og troverdighet for fall

Robust har 47-åringen vært nødt til å være. Han mener at han dersom han hadde svart på alle henvendelser fra mediene, ville han ikke ha gjort annet siden 20. juli da det ble kjent at CAS hadde dømt Martin Johnsrud Sundby for brudd på dopingbestemmelsene. Senere kom det frem at det var utstrakt bruk av astmamedisin i norsk langrenn. Det ringte enda flere journalister. En kommisjon ble nedsatt for å granske forholdene. Det toppet seg da Therese Johaug hadde levert positiv dopingprøve.

– Har det vært et fryktelig år for norsk langrenn?

– Ja når vi ser det i sammenheng med omdømme og troverdighet. Det kommer jo årlige undersøkelser som viser hvor mange som tror at norske utholdenhetsutøvere som doper seg. Andelen som har svart ja, har vært stabil, dette, men jeg håper folks oppfattelse av dette ikke endres i negativ retning. Vi jobber bevisst med antidopingarbeid i hele organisasjonen. Dette skal vi bli enda tydeligere på utad, sånn at folk ikke er vi tvil om vår holdning til doping.

– Hvilke meldinger får du fra folk som ikke er i langrennsmiljøet?

– Det er en del som er usaklig. De meldingen jeg får midt på natta svarer jeg ikke på. Men mye av de tilbakemeldingen jeg får, svarer jeg på en saklig og grei måte på. Noen er forbannet, men av og til blir vi enige. Noen ganger er vi enige om å være uenig. Jeg synes ofte vi kommer ned på et saklig nivå.

Angrer lite

– Hva er det du har sagt det siste året som du angrer mest på?

– Livet er egentlig for kort til at man skal gå rundt og angre. Det var denne episoden i Lahti. Da hadde det egentlig kokt over og det var mye frustrasjon som skulle ut. Det var dårlig håndtert av meg, sier han.

Lahti-episoden handler om da han mente at det var journalisters arbeid førte til dommen mot Johaug. Det hele ble beklaget bare timer senere.

– Hvordan er egentlig forholdet ditt til journalister?

– Det var bra helt til i fjor sommer. Etter det er jeg blitt mer tilbakeholden. Det er et valg jeg har tatt. Dette mediedyret er mer og mer krevende for vår organisasjon, og da måtte jeg tre litt tilbake.

– På hvilken måte er det blitt uhåndterlig?

– Det er blitt et vanvittig trykk, og da må vi organisere oss slik at vi er i stand til å håndtere det. Det handler blant annet om hvem som skal uttale seg og til hvilket tidspunkt. Det handler også om man skal være tilgjengelig og like åpen som vi har vært.

– Føler dere at dere har tapt noe på veien?

– Hvis folk føler at vi ikke er ærlige, må vi tenke på hvordan vår ærlighet oppfattes. Selv om jeg kan være ærlig mange ganger, blir jeg ikke alltid oppfattet slik, men i stedet blir jeg oppfattet som arrogant. Det må vi gjøre noe med.

Dopingsak betyr exit

– I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist?

– Jeg har vært kjent som en ærlig mann, men nå må jeg vurdere hvordan jeg skal uttale meg.

– Du må altså begynne å vurdere om du skal lyve?

– Jeg kommer aldri til å lyve. Det er ikke snakk om å lyve, men det er ikke alt man er nødt til å si.

– Så da er du sikker på at hele sannheten i Johaug-saken er kommet frem?

– Ja, det er jeg uten tvil.

– Du er helt sikker på at ingen norske langrennsløpere har jukset eller har forsøkt å skaffe seg en fordel?

– Det er jeg helt sikker på, og det kan jeg garantere. Den dagen det kommer en slik sak med en løper fra det norske landslaget, har jeg gjort mitt siste intervju.

Krangler med Northug

For 12 år siden kom Vidar Løfshus inn i det norske landslagssystemet. Omtrent samtidig var det klart at en ung skiløper fra Mosvika hadde et talent utenom det vanlige.

Hele hans periode på landslaget har vært preget av Petter Northugs storhet. Det har samtidig vært en forhold preget av mange konflikter. Det ble på ny et tilspisset forhold mellom de to på slutten av sesongen. Northug ble vraket til verdenscupavslutningen i Canada. Det var han uenig i.

– Hvordan er egentlig forholdet ditt til Petter Northug?

– Jeg skjønner jo at Northug blir sint, sur og skuffet da han ikke ble tatt ut til Canada på slutten av en dårlig sesong. Jeg hadde snakket med ham på forhånd. Først og fremst har jeg lyst til å få Petter i gang igjen. Får ham opp på det nivået han skal være.

– Er han fortsatt en viktig utøver?

– Sammen med Marit og noen av de andre stjernene er det Petter som har betydd mest for norsk langrenn siden 2006. Alle vet at jeg hadde helst sett at han var på landslaget. Men vi har nå et greit og avklart forhold.

– Du kommer altså ikke til å gjøre som Petter Northug anbefaler – gå av?

– Nei, jeg er kanskje mer motivert enn noen gang. Jeg vet jeg gjør en god jobb sportslig og at jeg har intern støtte. Jeg står støtt blant mine kolleger og får mye ros for den jobben jeg gjør. Jeg får også ros for den jobben jeg gjør utad, men så tolkes det på forskjellige måter. Vi driver med nasjonalidretten og alle ord og vendinger snus på og granskes. Vi er rett og slett i søkelyset. Så må man bare være bevisst på hva man selv, norsk langrenn og våre verdier står for.

Det sier Vidar Løfshus. Mannen som aldri ble den langrennsløperen han drømte om å bli da han i kladdebøker på gutterommet på tidlig 80-tall laget sin egen fantasy-versjon av verdenscupen i langrenn.

En tredjeplass i Vasaloppet i 1994 ble det resultatet han er mest stolt av.

– Jeg hadde en allergi som gjorde at jeg ofte ble syk. Kanskje hadde jeg prestert bedre dersom behandlingsmetodene den gang hadde vært like god som i dag.