Kristoffersen roses av tidligere sjefer: – Hun kan være stolt av karrieren sin

27-åringen debuterte i verdenscupen i 2007 som 17-åring. Ti år senere var det nok for Meråker-jenta.

– Det har vært et vanskelig valg, vurderinger frem og tilbake. Men det valget jeg har tatt føles rett, og jeg ser fremover, skriver hun.- Etter å ha prøvd helhjertet i lang tid, ønsker jeg å takke av med stoltheten på topp. Jeg har levd og åndet for langrenn, og gitt mitt i alt i både med- og motgang. Men nok er kanskje nok? Ikke alle kan bli olympiske mestere, oppsummerte Kristoffersen da hun fortalte at hun legger opp.

Og det bør respekteres, mener tidligere langrennssjef, Åge Skinstad.

– Jeg har veldig respekt for at hun tar konsekvensen av hva hun føler. I mitt siste skirenn ble jeg nummer syv på femmila i Dombås. Etter det la jeg opp selv, sier Skinstad.

Ulike mål

Han poengterer at målsettinger er svært viktig og en skiløpers utvikling avhenger av målene man setter seg.

– Har man ikke noe mål, er det veldig tilfeldig hvor god man blir. Og skal man ha et mål, så må man ha troen på at man når målet, sier han.

Og legger til:

– Marthe hadde et mål, men mistet troen på at det kom til å gå. Da har man to muligheter. Enten setter man seg et nytt mål, eller så finner man noe annet å gjøre. Marthe valgte det siste og det må folk respektere.

Feil fokus

Tidligere landslagstrener for damer, Egil Kristiansen, beskriver Kristoffersen som det største talentet Norge hadde på kvinnesiden sammen med Therese Johaug. Kristoffersen greide dog ikke å ta de samme stegene som Os-jenta gjorde.

– Det kan være mange årsaker til at hun ikke tok det siste steget. Jeg kan ikke sette fingeren på akkurat hva. Kanskje var det iveren og viljen etter å bli best, som gjorde at hun ikke ble det, sier Kristiansen.

Det er Skinstad uenig i. Han mener man heller bør fokusere på hva Meråker-jenta har fått til, ikke det hun ikke greide.

– Hun har hatt en fantastisk karriere. Det er svært få som greier å drive det så langt som hun gjorde. Hun har vært veldig god og kan være stolt av karrieren sin, sier Skinstad til Adresseavisen.

Ville bli best

Kristiansen legger til at Marthe Kristoffersen var en skiløper som alltid presset grensene.

– For å bli best, så må man presse grenser. Hun har definitivt prøvd å bli best. En utrolig treningsvilje og hun var utvilsomt et fantastisk talent, fortsetter Kristiansen.

Uheldig

Og Skinstad mener Kristoffersen har vært svært uheldig i løpet av den flotte karrieren sin.

– Hun har vært syk på feil tidspunkt. Akkurat det er vanskelig. Det er ikke alltid man kan vite nøyaktig når man kan trene etter man har vært syk, sier den tidligere landslagssjefen.

Og legger til:

– Det finnes heller ingen fasit på hva som er for hard trening og for rask utvikling. Det er veldig individuelt. Det samme gjelder sykdom, skader eller andre ting.

Kan være stolt

Han tilføyer at det er ingen poeng i å se tilbake på hva som var grunnen til at hun ikke nådde helt til topps. Han ønsker å fokusere på resultatene hun fikk.

– Hun er en vellykket skiløper og et fantastisk menneske. Hun er en super markedsfører for skisporten, seg selv, Meråker og til og med Nord-Norge hvor hun ble født. Der har alle andre skiløpere noe å lære av Marthe, legger Skinstad til.

Trist

Skikollega Kathrine Harsem synes det er trist at Kristoffersen valgte å gi seg.

– Det er veldig synd, men når man er blitt så gammel som vi er blitt, så kan jeg forstå henne, sier Harsem til Adresseavisen.

Hun var selv inne på tanken i fjor da motivasjonen ikke var på topp. Dog stusser hun over timingen til Kristoffersen.

– Hun har vært veldig god, også i år. Man skulle tro det ga motivasjon til å fortsette i alle fall ut OL-året (neste år), sier hun.

